Thariq Halilintar Minta Geni Faruk Tak Bocorkan Tanggal Pernikahannya dengan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Masyarakat masih terus bertanya-tanya soal kapan pastinya hari pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid digelar. Kedatangan Zahwa Massaid dari Amerika Serikat ke Indonesia, bahkan dianggap merupakan salah satu tanda jika pernikahan Thariq dan Aal tak lama lagi akan diselenggarakan.

Hal itu membuat banyak penggemar yang menduga-duga soal tanggal pernikahan mereka. Mulai dari akhir Juli hingga awal Agustus 2024.

Saat ibunda ibunda Thariq Halilintar, Geni Faruk ditanya soal kapan pernikahan sang putra akan digelar, dia pun memberikan jawaban yang tak pasti. Meski menyebut jika acara tersebut tak lama lagi akan berlangsung, namun dia memilih untuk tidak boleh membeberkan tanggal pasti dari momen akad nikah.

Thariq Halilintar Minta Geni Faruk Tak Bocorkan Tanggal Pernikahannya dengan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/genhalilintar)

"Ini memang very soon (sebentar lagi) tapi masih harus dirahasiakan sama Thariq. Enggak boleh kasih tahu detailnya," ujar Geni Faruk di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang sama, Saaih Halilintar juga mengingatkan sang ibunda untuk berhati-hati dalam memberikan informasi. Sebab jika keceplosan mengenai tanggal pernikahan, Thariq Halilintar bisa marah.

"Mami harus hati-hati, kita enggak boleh bicara banyak karena nanti Bang Thariq bisa marah kalau kita bocorin," ungkap Saaih Halilintar.