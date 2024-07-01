Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Beri Dukungan ke Ayu Ting Ting yang Dikabarkan Batal Nikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:15 WIB
Ivan Gunawan Beri Dukungan ke Ayu Ting Ting yang Dikabarkan Batal Nikah
Ivan Gunawan beri dukungan ke Ayu Ting Ting yang dikabarkan batal nikah (Foto: Instagram/ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan memberikan dukungan pada Ayu Ting Ting yang merupakan sahabat sekaligus rekan kerjanya. Diketahui, hubungan Ayu dan Dhana telah berakhir, bahkan hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh pihak keluarga.

Pria yang akrab disapa Igun itu memberikan sebuah bunga anggrek putih dengan ukuran cukup besar.

Hal itu terlihat dari unggahan Ayu Ting Ting di Instagram story-nya. Biduan asal Depok itu berterima kasih atas kiriman bunga tersebut.

"Makasih banyak A @ivan_gunawan, Super Mega Bintang kita," tulis Ayu Ting Ting di Instagram story, @ayutingting92 Senin (1/7/2024).

Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting

Ivan Gunawan beri dukungan ke Ayu Ting Ting yang dikabarkan batal nikah (Foto: Instagram/ivan_gunawan)


Ayu juga memperlihatkan surat yang bertuliskan dalam bahasa Inggris. Dalam surat tersebut Ivan memuji sikap pelantun Alamat Palsu itu.

"Untuk Ayu Ting Ting. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang beruntung, kamu sangat tangguh, dan aku percaya bahwa kamu bisa bangkit dari kesulitanmu," tulis Ivan Gunawan.

Igun percaya, di balik perjuangan yang dilalui oleh Ayu Ting Ting akan berbuah manis.

Halaman:
1 2
