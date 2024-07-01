5 Anak Artis Didampingi Dua Sosok Ibu saat Kelulusan

JAKARTA - Momen wisuda selalu menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, begitupun bagi orang tua. Setiap orang tua pastinya akan menantikan momen bahagia anaknya itu.

Momen ini tak terkecuali juga dirasakan oleh para artis, bahkan ada pula para artis yang telah berpisah, namun tetap menunjukkan kekompakan dalam momen bahagia sang anak. Tak jarang pula yang mengajak pasangan barunya dalam momen tersebut. Hal ini menunjukkan kekompakan dalam kebersamaan serta kehangatan dalam keluarga meskipun telah berpisah.

Berikut merupakan 5 anak artis yang didampingi oleh ibu kandung dan ibu sambung saat wisuda kelulusan:

1. Shakiena Azalea

Shakiena Azalea merupakan anak kandung dari Pasha Ungu dan Okie Agustina, namun pasangan tersebut berpisah pada tahun 2009. Selama pernikahannya, mereka telah memiliki dua anak, salah satunya adalah Shakiena Azalea Napasha.

Shakiena baru saja lulus dari SMA pada Mei lalu. Kebahagiaannya semakin berlipat dengan datangnya keluarga tersayang yang hadir dalam acara wisudanya. Selain didampingi oleh sang ayah, Okie Agustina yang merupakan ibu kandungnya dan juga Adelia Pasha yang merupakan ibu sambung dari Shakiena juga turut hadir untuk mendampingi putrinya di moment bahagia tersebut. Mereka pun juga menunjukkan kekompakan lewat pilihan warna pakaian yang serasi.

2. Bintang Pratama

Bintang pratama lahir pada 13 Februari 2009 ini merupakan putra dari Hengky Kurniawan dan Christy Jusung. Namun pasangan tersebut harus berpisah pada tahun 2012. Bintang kini telah berusia 15 tahun dan baru saja menyelesaikan pendidikan jenjang SMP.

Acara wisudanya pun penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan dari keluarganya. Selain dihadiri oleh sang ayah, ia juga didampingi oleh Sonya Fatmala yang kini menjadi istri dari Hengky dan menjadi ibu sambung dari Bintang, serta Christy Jusung yang merupakan ibu kandungnya. Meski Hengky dan Christy telah berpisah, namun keduanya masih menjalin hubungan yang baik untuk kebahagiaan sang anak.

3. Azriel Hermansyah

Azriel Hermansyah lulus dari SMA Bakti Mulya 400 pada bulan mei 2018. Dalam perayaan wisudanya, selain didampingi oleh sang ayah, Azriel juga merayakan momen spesial ini dengan didampingi oleh ibu kandungnya, Krisdayanti, dan ibu sambungnya, Ashanty. Kehadiran mereka menunjukkan kebersamaan dan dukungan terhadap Azriel. Mereka tak lupa mengabadikan momen tersebut dan mengunggahnya di sosial medianya.