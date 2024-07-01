Advertisement
MUSIK

Tampil di Lalala Festival 2024, Andrea Tanzil Tak Sabar Bertemu Madison Beer

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |00:01 WIB
Tampil di Lalala Festival 2024, Andrea Tanzil Tak Sabar Bertemu Madison Beer
Andrea Tanzil tampil di Lalala Festival 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Andrea Tanzil akan tampil dalam event LaLaLa Festival 2024. LaLaLa Festival 2024 akan dilaksanakan pada 24-26 Agustus 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara.

Sederet musisi luar biasa terlihat siap mengguncang panggung LaLaLa Festival, mulai dari penyanyi dalam negeri hingga penyanyi luar negeri. Salah satu artis Indonesia yang bakal tampil adalah Andrea Tanzil.

Andrea Tanzil mengaku bangga bisa tampil di Lalala Festival 2024. Baginya, tampil di acara sebesar ini sangat penting untuk menambah pengalaman karier bermusiknya.

“Aku tentunya senang banget bisa manggung bersama artis-artis besar. Apalagi bakalan ada Madison Beer juga,” jelas Andrea Tanzil.

Halaman:
1 2
