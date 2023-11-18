Bak Perangko, Andrea Tanzil Ungkap Kedekatannya dengan Ibunda

JAKARTA - Saat dewasa, Andrea Tanzil tetap mempertahankan kedekatannya dengan ibunya. Penyanyi yang akrab disapa Andy ini selalu melibatkan Ibunya dalam setiap kesempatan yang ada. Bagi Andy, hubungan dengan Ibunya adalah hal yang sangat penting.

Meskipun ia menempuh pendidikan jauh dari rumah di Yogyakarta, Andrea tetap menjaga hubungan yang erat dengan Ibunya. "Hampir setiap ada kesempatan, aku selalu in contact with her," ungkapnya.

"Karena aku lagi sekolah di Jogja, aku sering menyempatkan chat, kadang cuma mau tanya makan apa. Kalau lagi balik Jakarta, lebih sering lagi. Kadang aku lagi sama teman-teman dan mau pindah dari satu tempat ke tempat lainnya aja aku suka telfon dan cerita aja," jelasnya.

"Kadang suka nanya enaknya naik apa ya, apa mama mau nyusul," tambahnya sambil tertawa. Kedekatan yang erat antara Andrea dan Ibunya juga didukung oleh karakter yang dimiliki sang Ibu.

"Soalnya mama tuh kayak bisa memposisikan dirinya sehingga aku nggak sungkan untuk cerita tentang apa aja," tutupnya. Kedua hubungan ini saling terikat karena keselarasan dan pemahaman satu sama lain.

