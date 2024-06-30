More on Mumbles Tuai Berkah Usai Lagunya Viral

JAKARTA - Duo grup asal Yogyakarta, More on Mumbles, baru saja merilis album terbarunya berjudul (Masih) Kalah. Album ini digawangi oleh Awan dan Lintang dan berisi 12 lagu dengan bantuan beberapa produser ternama seperti Dimas Wibisono dan Enrico Octaviano. Lirik lagu-lagu dalam album ini ditulis langsung oleh Lintang dan Awan.

Dalam album ini, ada salah satu lagu yang terus meraih hati pendengar setiap harinya, yaitu ‘Lagu Lama’. Dengan nuansa mendayu seperti di tahun 90-an, lagu ini menjadi sebuah masterpiece yang mampu menyihir telinga pendengar. Sejak dirilis pada akhir bulan Mei lalu, lagu ini berhasil meraih lebih dari satu juta streaming hingga saat ini.

Sebagai penyanyi yang telah melalui berbagai jatuh bangun dalam proses bermusik, tentu hal ini menjadi pencapaian baru yang menyenangkan bagi More on Mumbles. Ketika ditanya perasaannya, mereka berdua kompak merasa senang dan terharu.

"Senang dan terharu banget! Ngebayangin lagu itu diputar sejuta kali oleh orang-orang bikin kami pengen meluk semua yang sudah berkontribusi di lagu itu!” ujarnya.