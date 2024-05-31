More on Mumbles Mengurai Luka di Album Masih Kalah

JAKARTA - Setelah merilis empat single sepanjang tahun terakhir, perjalanan More on Mumbles menuju album perdana akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 31 Mei 2024. Duo dari Yogyakarta yang terdiri dari Lintang Larasati (Lintang) dan Ikhwan Hastanto (Awan) resmi meluncurkan album pertama mereka berjudul (Masih) Kalah, bekerja sama dengan Sony Music Entertainment Indonesia.

Lintang, vokalis More on Mumbles, mengungkapkan bahwa album ini bermula dari pengalaman mereka berdua mengalami perpisahan tiba-tiba dengan orang yang mereka cintai. Perpisahan itu meninggalkan bekas yang cukup dalam, membuat mereka bingung dalam memahami perasaan yang muncul.

BACA JUGA: More on Mumbles Tak Sabar Telurkan Album Perdana

“Kami akhirnya mencoba mengurai emosi ‘asing’ itu dengan membuat lagu. Selama dua tahun, kami menulis sekitar 15 lagu untuk mengekspresikan perasaan kami akibat perpisahan itu. Dari situ, terpilih 12 lagu yang masuk ke album,” ujar Lintang.

Dalam proses itu, Lintang dan Awan menyadari bahwa banyak emosi yang muncul setiap kali mereka membicarakan perpisahan tersebut. Misalnya, ada hari ketika rasa marah muncul, ada juga saat rasa sedih lebih mendominasi. “Pernah juga kami merasa kesal, atau hanya pasrah dan menganggap diri ini bodoh. Akhirnya, lagu-lagu yang ditulis selama dua tahun itu memiliki emosi yang berbeda-beda, jadi beragam,” lanjut Lintang.

Ragam emosi ini bisa dirasakan saat mendengarkan beberapa lagu seperti “What A Strange Day” yang menggambarkan sikap aneh akibat pengaruh trauma perpisahan, atau “Closure” yang menceritakan tentang keharusan menerima bahwa berdamai dengan luka masa lalu tidak selalu mudah, serta “Now You Say You Wanna Talk” yang mengungkapkan rasa kesal ketika orang yang meninggalkan tiba-tiba menghubungi dan meminta bertemu.