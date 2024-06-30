Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tantangan Mawar Eva De Jongh dan Jaz di Single Bukan dengan Dia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |00:01 WIB
Tantangan Mawar Eva De Jongh dan Jaz di Single <i>Bukan dengan Dia</i>
Kolaborasi Mawar Eva dan Jaz Hayat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mawar Eva de Jongh dan Jaz berkolaborasi di single bertajuk Bukan Dengan Dia. Dalam single ini, tentunya berbagai tantangan mereka alami.

Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah pembagian suara dan mencari kunci nada dasar. Sebab, hal ini penting untuk menghadirkan lagu terbaik.

Tantangan Mawar Eva De Jongh dan Jaz di Single {Bukan dengan Dia}

"Salah satu tantangannya adalah pecah suara sih, tapi bersyukur kita dibantu vocal director. Awalnya ditemukan cari kunci nada. Hal yang paling sulit menurutnya menyatukan Jaz dan Mawar. Karena kunci enak di aku gak enak di mawar." jelas Jaz.

Sementara itu, Mawar mengakui jika lagu ini merupakan di luar zona amannya. Ia tak pernah membawakan lagu seperti ini sebelumnya.

"Beda sih dari lagu sebelumnya. Kalo dibilang beda pasti iya," jelas Mawar.

Kini setelah lagu ini dirilis, Mawar dan Jaz berharap lagunya bisa diterima pendengar musik Indonesia.

"Sangat related sih buat yang sekarang. Buat yang galau-galau," jelas Jaz.

"Jadi dari lagu-lagu aku berharap bisa mewakili teman-teman yang mengalami kisah yang sama," sambung Mawar.

Diketahui kolaborasi ini mempertemukan dua penyanyi dari dua label besar, yaitu Trinity Optima Production (Mawar) dan Sony Music Entertainment Indonesia (Jaz), lagu ini diciptakan oleh Martinus Tin Tin dan Simhala Avadana atau Mhala.

Halaman:
1 2
