MUSIK

Jaz Hayat Ungkap Keseruan Kolaborasi Bareng Mawar Eva de Jongh

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |03:01 WIB
Jaz Hayat Ungkap Keseruan Kolaborasi Bareng Mawar Eva de Jongh
Jaz Hayat ungkap keseruan kolaborasi bareng Mawar Eva de Jongh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat akan kembali menghadirkan karya terbaru. Tak sendiri, kali ini ia akan berkolaborasi dengan Mawar Eva de Jongh.

Dalam kolaborasi ini, Jaz mengungkapkan keseruan bareng Mawar Eva de Jongh. Mereka banyak berkomunikasi menghadapi pembagian part lagu, tentunya karena memiliki range vokal yang berbeda.

"Belum (pernah kolaborasi), tapi di projek ini kita dipertemukan untuk workshop. Kita diskusi cari key not, ngobrol bareng," ujar Jaz di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Jaz Hayat Ungkap Keseruan Kolaborasi Bareng Mawar Eva de Jongh

"Paling challenging, karena di aku udah key apa tapi di ceweknya kerendahan. Jadi harus nahan ego. Di lagu ini aku harus ambil nada di bawah yang nggak seperti biasa," sambung Jaz.

Jaz mengaku senang dengan kolaborasi ini. Ia mengaku terhormat bisa bekerja sama dengan Mawar.

