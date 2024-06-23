Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Senjien Rilis Debut Single Gadis Manis di Konser Bareng Ardhito Pramono

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |06:04 WIB
Senjien Rilis Debut Single <i>Gadis Manis</i> di Konser Bareng Ardhito Pramono
Senjien rilis single debut 'Gadis Manis' di konser bareng Ardhito Pramono (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Senjien baru saja merilis debut single mereka bertajuk 'Gadis Manis'. Perilisan karya debut mereka berlangsung dalam event konser bareng Ardhito Pramono di Live House M Bloc Jakarta Selatan, Sabtu 22 Juni 2024 pukul 19.00 WIB.

Menariknya, untuk pertama kalinya di Indonesia, peluncuran single terbaru grup musik Senjien bertajuk "Gadis Manis" sekaligus konser bareng bersama Ardhito Pramono disiarkan secara live streaming audio visual di medsos Asosiasi Music Director Indonesia (AMDI). Tentunya konser musik yang menjadi daya tarik publik musik terutama Gen Z dan Milenial ini memberikan kabar gembira bagi grup musik Senjien dan solois Ardhito Pramono.

"Peluncuran debut single Gadis Manis dari grup musik Senjien sangat spektakuler. Disiarkan secara live streaming oleh Asosiasi Music Director Indonesia (AMDI) untuk pertama kali di Indonesia," ucap Timoti drummer Senjien.

Senjien sendiri merupakan band asal Jakarta yang digawangi oleh 10 personil dan terbagi dalam tiga section, yakni vocal section, brass section, dan rhythm section. Formasi 10 orang personil tersebut adalah Timoti Hutagalung (drum), Mikha Andreas (keyboard), Hafiz Aga (bas), Marcelius Oberlin (gutar), Harley Max (trumpet), Nissi Wardoyo (saxophone, flute), Hedy Maulana (vokal), Tesa Daguww (vokal), Erza Lazuardi (vokal), dan Annya Phara (vokal).

Senjien

Senjien rilis single debut 'Gadis Manis' di konser bareng Ardhito Pramono (Foto: Ist)


Single debut Senjien bertajuk 'Gadis Manis' diciptakan oleh Djalu Balapria Wardhana dan bercerita tentang kehidupan gadis sexy yang gaya hidupnya serba glamour dan hedonis, serta haus akan kemewahan. Debut single 'Gadis Manis' ini juga bekerjasama dengan 109 stasiun radio di Indonesia dalam pemutaran serentak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement