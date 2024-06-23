Senjien Rilis Debut Single Gadis Manis di Konser Bareng Ardhito Pramono

JAKARTA - Grup band Senjien baru saja merilis debut single mereka bertajuk 'Gadis Manis'. Perilisan karya debut mereka berlangsung dalam event konser bareng Ardhito Pramono di Live House M Bloc Jakarta Selatan, Sabtu 22 Juni 2024 pukul 19.00 WIB.

Menariknya, untuk pertama kalinya di Indonesia, peluncuran single terbaru grup musik Senjien bertajuk "Gadis Manis" sekaligus konser bareng bersama Ardhito Pramono disiarkan secara live streaming audio visual di medsos Asosiasi Music Director Indonesia (AMDI). Tentunya konser musik yang menjadi daya tarik publik musik terutama Gen Z dan Milenial ini memberikan kabar gembira bagi grup musik Senjien dan solois Ardhito Pramono.

BACA JUGA: The Rain Comeback Lewat Single Patah Terbelah

"Peluncuran debut single Gadis Manis dari grup musik Senjien sangat spektakuler. Disiarkan secara live streaming oleh Asosiasi Music Director Indonesia (AMDI) untuk pertama kali di Indonesia," ucap Timoti drummer Senjien.

Senjien sendiri merupakan band asal Jakarta yang digawangi oleh 10 personil dan terbagi dalam tiga section, yakni vocal section, brass section, dan rhythm section. Formasi 10 orang personil tersebut adalah Timoti Hutagalung (drum), Mikha Andreas (keyboard), Hafiz Aga (bas), Marcelius Oberlin (gutar), Harley Max (trumpet), Nissi Wardoyo (saxophone, flute), Hedy Maulana (vokal), Tesa Daguww (vokal), Erza Lazuardi (vokal), dan Annya Phara (vokal).

Senjien rilis single debut 'Gadis Manis' di konser bareng Ardhito Pramono (Foto: Ist)





Single debut Senjien bertajuk 'Gadis Manis' diciptakan oleh Djalu Balapria Wardhana dan bercerita tentang kehidupan gadis sexy yang gaya hidupnya serba glamour dan hedonis, serta haus akan kemewahan. Debut single 'Gadis Manis' ini juga bekerjasama dengan 109 stasiun radio di Indonesia dalam pemutaran serentak.