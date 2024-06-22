Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Immanuel Caesar Hito Kegirangan Balik Main Sinetron Lagi: Passion Aku di Sini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |00:01 WIB
Immanuel Caesar Hito Kegirangan Balik Main Sinetron Lagi: Passion Aku di Sini
Caesar Hito girang kembali main sinetron (Foto: IG Hito)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Immanuel Caesar Hito mengaku kegirangan lantaran bisa kembali berakting. Sebab akting merupakan sesuatu yang ia sukai.

"Jujur ya seneng banget karena passion aku di sini akting," kata Immanuel Caesar Hito dalam konferensi pers virtual belum lama ini.

Immanuel Caesar Hito Kegirangan Balik Main Sinetron Lagi: Passion Aku di Sini

Pria yang akrab disapa Caesar Hito itu memang sengaja memilih vakum selama dua tahun dikarenakan ingin ikut mengurus anak-anaknya. Namun awalnya, Hito ingin vakum hanya enam bulan saja.

"Kemarin udah komitmen vakum gak lama lama, lama-lama seenggaknya ya 6 bulan," terang suami Felicya Angelista.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024793/immanuel-caesar-hito-kagok-balik-main-sinetron-usai-2-tahun-vakum-3YyMPuw43s.jpg
Immanuel Caesar Hito Kagok Balik Main Sinetron usai 2 Tahun Vakum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/28/33/2601864/caesar-hito-ulang-tahun-ke-29-sukses-foto-bareng-del-piero-rYU9lZQo5z.jpeg
Caesar Hito Ulang Tahun ke-29, Sukses Foto Bareng Del Piero
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/10/33/2529859/ungkapan-bahagia-caesar-hito-dan-felicya-angelista-rayakan-1-tahun-pernikahan-cQZJZu88KE.jpg
Ungkapan Bahagia Caesar Hito dan Felicya Angelista Rayakan 1 Tahun Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/11/33/2500177/caesar-hito-bahagia-anaknya-lahir-bersamaan-dengan-ultah-del-piero-NKijXb4gZX.jpg
Caesar Hito Bahagia, Anaknya Lahir Bersamaan dengan Ultah Del Piero
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/24/33/2204515/sesak-napas-caesar-hito-sempat-khawatir-terpapar-covid-19-9ZcViwXbhF.jpg
Sesak Napas, Caesar Hito Sempat Khawatir Terpapar COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/24/33/2204445/sempat-stres-caesar-hito-mulai-temukan-sisi-positif-diam-di-rumah-IuRivUL6bl.jpg
Sempat Stres, Caesar Hito Mulai Temukan Sisi Positif Diam di Rumah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement