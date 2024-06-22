Immanuel Caesar Hito Kegirangan Balik Main Sinetron Lagi: Passion Aku di Sini

JAKARTA - Aktor Immanuel Caesar Hito mengaku kegirangan lantaran bisa kembali berakting. Sebab akting merupakan sesuatu yang ia sukai.

"Jujur ya seneng banget karena passion aku di sini akting," kata Immanuel Caesar Hito dalam konferensi pers virtual belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Caesar Hito itu memang sengaja memilih vakum selama dua tahun dikarenakan ingin ikut mengurus anak-anaknya. Namun awalnya, Hito ingin vakum hanya enam bulan saja.

"Kemarin udah komitmen vakum gak lama lama, lama-lama seenggaknya ya 6 bulan," terang suami Felicya Angelista.