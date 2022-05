JAKARTA- Momen ulang tahun tahun ini jadi memori tak terlupakan bagi pesinetron Caesar Hito, yang baru 27 Mei lalu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-29.

Melalui akun Instagram pribadinya, Hito membagikan momen bahagia ulang tahunnya kali ini. Hito mengucap syukur, karena mendapat banyak perhatian manis dari keluarga dan para sahabat.

β€œ29. Terimakasih Tuhan Yesus untuk 1 lagi usia yang KAU percayakan untukku. Ulang tahun kali ini benar-benar special, terlalu banyak hal dan berkat yang ku terima,” tulis Hito, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (28/5/2022).

Bintang film Will You Marry Me itu juga mendapat kejutan luar biasa. Lewat kolase foto yang Hito unggah, terlihat dirinya beruntung bisa bertemu dan sempat berfoto dengan pesepak bola idolanya, Alesandra Del Piero.

Terlihat Hito tersenyum lebar berdiri tepat di sebelah Del Piero, sambil membentangkan seragam jersey warna hitamm-putih bertuliskan nama Del Piero.

β€œDi tahun ini aku juga bisa ketemu sama idola seumur hidupku king Ale @alessandrodelpiero, dan masiih buanyaak lagi kado-kado luar biasa di tahun ini..Thankyou Lord JESUS,” lanjutnya.

Bersamaan dengan kebahagiaan momen perayaan ulang tahunnya, Hito mendapat kado kejutan istimewa dari sang istri, Felicya Angelista. Pasalnya, Felicya saat ini tengah mengandung anak mereka yang kedua. β€œDi tahun ini juga Tuhan Yesus kasih lagi berkat luar biasa dengan adanya baby adeknya Bible di kandungan istriku,” kata Hito lagi. Terakhir, Hito tak lupa mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan penggemar yang sudah memberi ucapan dan doa di hari ulang tahunnya. β€œBuat teman-temanku, terimakasih banyak untuk semua doa dan ucapannya yaa maaf kalau ada yang enggak kebales ya,” tutup pria bernama lengkap Immanuel Caesar Hito itu.Β