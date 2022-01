JAKARTA - Tanggal 9 Januari menjadi hari yang spesial bagi pasangan selebriti Felicya Angelista dan Caesar Hito. Tepat pada Minggu (9/1) kemarin, keduanya baru saja memperingati anniversary pernikahan yang ke-1 tahun.

Merayakan momen spesial itu, pasangan selebriti ini pun menghabiskan waktu berdua. Hal itu terlihat di akun Instagram milik Felicya, di mana dia mengunggah momen makan malam romantis bersama sang suami.

β€œMi amor,” kata aktris 27 tahun itu dikutip dari Instagramnya, Senin (10/1/2022).

Sementara itu, sang suami, Caesar Hito, mengenang kembali momen-momen pernikahannya dengan sang istri. Dia juga mengungkapkan kebahagiaannya satu tahun menikah dengan Felicya.

β€œ1 tahun yang lalu persis.. dan hari ini kebahagiaan itu menjadi semakin besar!!” kata pemain sinetron Anak Jalanan itu di Instagramnya.

Hito juga berterima kasih kepada Tuhan karena telah diberikan istri yang cantik. Berkat itu lalu bertambah karena kini keduanya telah dikaruniai bayi perempuan yang cantik, Graziella Bible Emmanuela.

β€œThank you Jesus for everything, kalo tahun lalu aku dikasih beautiful wife @felicyangelista_ tahun ini setelah 1 tahun persis bersama aku punya beautiful baby, my mini me @babybible911 our everlasting joy,” kata aktor 28 tahun ini.

Seperti diketahui, Felicya Angelista dan Caesar Hito resmi menikah pada 9 Januari 2021. Pernikahan mereka digelar di Gedung Tribrata di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Sebelum menikah, keduanya telah menjalin kasih selama tujuh tahun. Setelah menikah, keduanya dikaruniai anak pertama, yaitu baby Bible yang lahir pada 9 November 2021.