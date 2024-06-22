Immanuel Caesar Hito Kagok Balik Main Sinetron usai 2 Tahun Vakum

JAKARTA - Immanuel Caesar Hito akhirnya kembali ke dunia sinetron usai 2 tahun vakum.

Kini Hito begitu sapaan akrabnya membintangi sinetron berjudul My Heart. Setelah vakum lama, diakui Hito ia sempat kagok saat harus berakting.

"Ada kagok dikit di awal karena jujur megang skenario itu benar-benar di lokasi atau pas kita dapat project-nya kan," ujar Hito dalam konferensi pers virtual belum lama ini.

Beruntung, di sinetron ini Hito memiliki tim yang membuatnya nyaman bak di rumahnya sendiri dan mampu menampilkan akting yang baik.