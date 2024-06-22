Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Immanuel Caesar Hito Kagok Balik Main Sinetron usai 2 Tahun Vakum

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |22:01 WIB
Immanuel Caesar Hito Kagok Balik Main Sinetron usai 2 Tahun Vakum
Caesar Hito kagok kembali main sinetron (Foto: IG Hito)
A
A
A

JAKARTA - Immanuel Caesar Hito akhirnya kembali ke dunia sinetron usai 2 tahun vakum.

Kini Hito begitu sapaan akrabnya membintangi sinetron berjudul My Heart. Setelah vakum lama, diakui Hito ia sempat kagok saat harus berakting.

"Ada kagok dikit di awal karena jujur megang skenario itu benar-benar di lokasi atau pas kita dapat project-nya kan," ujar Hito dalam konferensi pers virtual belum lama ini.

Immanuel Caesar Hito Kagok Balik Main Sinetron usai 2 Tahun Vakum

Beruntung, di sinetron ini Hito memiliki tim yang membuatnya nyaman bak di rumahnya sendiri dan mampu menampilkan akting yang baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024799/immanuel-caesar-hito-kegirangan-balik-main-sinetron-lagi-passion-aku-di-sini-gjlUpB0QJU.jpg
Immanuel Caesar Hito Kegirangan Balik Main Sinetron Lagi: Passion Aku di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/28/33/2601864/caesar-hito-ulang-tahun-ke-29-sukses-foto-bareng-del-piero-rYU9lZQo5z.jpeg
Caesar Hito Ulang Tahun ke-29, Sukses Foto Bareng Del Piero
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/10/33/2529859/ungkapan-bahagia-caesar-hito-dan-felicya-angelista-rayakan-1-tahun-pernikahan-cQZJZu88KE.jpg
Ungkapan Bahagia Caesar Hito dan Felicya Angelista Rayakan 1 Tahun Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/11/33/2500177/caesar-hito-bahagia-anaknya-lahir-bersamaan-dengan-ultah-del-piero-NKijXb4gZX.jpg
Caesar Hito Bahagia, Anaknya Lahir Bersamaan dengan Ultah Del Piero
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/24/33/2204515/sesak-napas-caesar-hito-sempat-khawatir-terpapar-covid-19-9ZcViwXbhF.jpg
Sesak Napas, Caesar Hito Sempat Khawatir Terpapar COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/24/33/2204445/sempat-stres-caesar-hito-mulai-temukan-sisi-positif-diam-di-rumah-IuRivUL6bl.jpg
Sempat Stres, Caesar Hito Mulai Temukan Sisi Positif Diam di Rumah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement