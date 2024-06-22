Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur

JAKARTA - Marshel Widianto pernah meminjam uang kepada Denny Cagur. Namun, semua utang tersebut sudah berhasil dia lunasi.

Hal ini terungkap ketika Marshel berbicara di acara komedi salah satu program televisi swasta.

"Aku dengan berbangga hati, mendeklarasikan bahwa semua utangku lunas dan ini adalah pelunasan utangku kepada pak Denny Cagur," kata Marshel, dikutip pada Jumat 16 September 2022.

Marshel mengungkapkan alasan meminjam uang pada sang komedian. Menurut Marshel ada satu hal yang membuatnya begitu salut pada Denny Cagur ketika meminjamkannya uang.

"Pak Denny waktu ngasih uang ke gue Rp500 juta, yang gue bikin salut adalah dia gak mau semua orang tau dan itu semua gak dikontenin" lanjut Marshel.

Celotehan Marshel tak berhenti sampai disitu saja. Dirinya sempat menyebut nama 'Denny Wong' , yang diduga merupakan plesetan dari Baim Wong.

"Karena ini adalah seorang Denny Cagur bukan Denny Wong," kata Marshel.