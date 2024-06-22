Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |19:01 WIB
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
Marshel Widianto pernah punya utang ke Denny Cagur (Foto: IG Marshel)
A
A
A

JAKARTA - Marshel Widianto pernah meminjam uang kepada Denny Cagur. Namun, semua utang tersebut sudah berhasil dia lunasi.

Hal ini terungkap ketika Marshel berbicara di acara komedi salah satu program televisi swasta.

"Aku dengan berbangga hati, mendeklarasikan bahwa semua utangku lunas dan ini adalah pelunasan utangku kepada pak Denny Cagur," kata Marshel, dikutip pada Jumat 16 September 2022.

Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur

Marshel mengungkapkan alasan meminjam uang pada sang komedian. Menurut Marshel ada satu hal yang membuatnya begitu salut pada Denny Cagur ketika meminjamkannya uang.

"Pak Denny waktu ngasih uang ke gue Rp500 juta, yang gue bikin salut adalah dia gak mau semua orang tau dan itu semua gak dikontenin" lanjut Marshel.

Celotehan Marshel tak berhenti sampai disitu saja. Dirinya sempat menyebut nama 'Denny Wong' , yang diduga merupakan plesetan dari Baim Wong.

"Karena ini adalah seorang Denny Cagur bukan Denny Wong," kata Marshel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/33/2964819/marshel-widianto-merasa-kangen-rumah-saat-menyantap-masakan-resto-ala-rumahan-lnPcrGW84Q.jpg
Marshel Widianto Merasa Kangen Rumah saat Menyantap Masakan Resto ala Rumahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement