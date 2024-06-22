Jelang Pernikahan, Beby Tsabina Gelar Bridal Shower

JAKARTA - Beby Tsabina baru saja menggelar acara bridal shower jelang pernikahannya. Acara untuk melepas masa lajangnya ini turut dihadiri sahabat dekat Beby dari kalangan selebritis.

Momen itu diunggah akun Instagram Beby, @bebytsabina. Terlihat selebritis sekaligus sahabat Beby yang menyiapkan acara dan kejutan ini untuk Beby.

“Bridal shower surprise from my girls,” tulis Beby, dikutip Sabtu (22/6/2024).

Dalam unggahan itu, nampak ada Cassandra Lee, Elina Joerg, Gabriella Ekaputri dan selebritis cantik lainnya. Tak hanya mereka, sosok Rebecca Klopper juga hadir di acara bridal shower Beby sebagai sahabat dekatnya.

Terlihat Rebecca memamerkan senyum manisnya saat berpose dengan Beby dan sahabat lainnya. Nampak terlihat keakraban antaran Becca dengan artis cantik lainnya di bridal shower Beby Tsabina ini.

Momen bridal shower ini juga begitu seru dan menyenangkan. Mereka kompak mengenakan oufit t-shirt putih bergambar wajah Beby. Adapula tulisan Its Giving Wife di baju tersebut.

Beby pun nampak cantik mengenakan dress putih dengan veil bak pengantin. Semuanya kompak berpose cantik di acara spesial Beby Tsabina ini.