HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pamer Foto Prewedding, Beby Tsabina Bakal Menikah Dalam Waktu Dekat?

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |18:23 WIB
Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah pamer foto prewedding (Foto: IG Beby)
Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah pamer foto prewedding (Foto: IG Beby)
A
A
A

JAKARTA - Beby Tsabina memajang foto prewedding bersama kekasihnya, Rizki Natakusumah di media sosialnya. Sebelumnya, Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah telah menggelar acara lamaran pada 4 April 2024 lalu di Jakarta, setelah keduanya menjalin hubungan asmara selama setahun lamanya.

Dalam akun instagram miliknya @bebytsabina dikutip pada Kamis (20/6/2024) bintang film Scandal Makers itu mengabadikan sebuah foto prewedding di daerah Pandeglang Banten, kampung halaman Rizki Natakusumah.

Pamer Foto Prewedding, Beby Tsabina Bakal Menikah Dalam Waktu Dekat?

Untuk menerangkan fotonya tersebut, Beby Tsabina juga sempat menuliskan caption sepotong kalimat romantis di dalam cuitannya.

"Katanya cinta terbaik adalah cinta yang tidak pernah kamu lihat datangnya," tulis Beby Tsabina dalam unggahannya tersebut.

Beby Tsabina tampil anggun mengenakan gaun bermodel sheath dress sekaligus dibaluti make up natural sehingga penampilan sang artis terlihat lebih elegan.

Sementara itu Rizki Natakusumah tampil mempesona dengan setelan baju koko serta celana kain berwarna senada. Tampil couple, keduanya melakukan beberapa swafoto di beberapa lokasi berbeda yakni diantara pepohonan dengan pemandangan indah, serta di bibir pantai tepat ketika momen sunset.

Unggahan dibagikan Beby Tsabina itu rupanya menarik perhatian rekan-rekan artis, salah satunya Rebecca Klopper hingga Cassandra Lee nampak terkejut dengan adanya postingan tersebut.

"Menyala princes Pandeglang," komentar Rebecca Klopper.

Selain rekan artis, rupanya netizen pun turut merespon postingan yang dibagikan Beby Tsabina, menduga kalau pernikahan sang artis bakal segera digelar.

"Lancar sampai hari h beb!!!," cuit @triyuniwulandarii.

"Sayangkuuu selamat, semoga langgeng sampai kakek nenek yaaa," komentar akun @fashion_bebytsabina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
