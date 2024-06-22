Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

SPECIAL REPORT: Anji, Lingerie Biru, dan Isu Perselingkuhan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |12:19 WIB
SPECIAL REPORT: Anji, Lingerie Biru, dan Isu Perselingkuhan
SPECIAL REPORT: Anji, Lingerie Biru, dan Isu Perselingkuhan. (Foto Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rapper Sexy Goath mengklaim penyanyi Anji berselingkuh dengan istrinya, Juliette Angela Ermestine. Sebagai bukti, dia mengunggah tiket pesawat dan lingerie biru milik sang istri lewat Instagram, pada 12 Juni 2024.

Rapper bernama asli Reinaldo Martin Diyo itu mengunggah tiket elektronik pesawat rute Jakarta-Bangkok dengan nama asli Anji dan istrinya. Bersama foto itu, sang rapper menyebut, Juliette dan Anji terbang ke Bangkok untuk bekerja.

“Lagunya sudah sampai mana @duniamanji? Terus ‘seragam’ yang gue pilihin bagaimana menurut lo?” kata sang rapper dalam unggahannya.

Seragam yang dimaksud Sexy Goath dalam caption unggahannya adalah lingerie berwarna biru yang dipilih dan dibelikannya khusus untuk sang istri. Dia mengaku bingung, untuk apa sang istri membawa lingerie saat bekerja dengan Anji ke Bangkok.

SPECIAL REPORT: Anji, Lingerie Biru, dan Isu Perslingkuhan. (Foto: Instagram/@sexygoath)

Juliette, menurut Sexy Goath, memang tengah melakukan kolaborasi musik dengan Anji. Namun dia mengaku, tidak pernah setuju dan tak memberi izin istrinya masuk label musik milik suami Wina Natalia tersebut.

“Kepergian mereka ke Bangkok tidak ada izin resmi dari saya selaku suami Juliette Angela. Meski tidak izin, saya berpikir, mereka melakukan hal positif di sana,” ujar sang rapper menambahkan.

Tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan Sexy Goath kepada Anji dan istrinya ternyata berbuntut intimidasi. Seorang pria berinisial E, yang mengaku sebagai kakak kandung Anji, menelepon bahkan mendatangi kantornya.

“Orang itu datang ke kantor dan rumah nenek serta adik klien kami. Dia bilang, klien kami pakai narkoba. Ini tuduhan yang tidak ada bukti kebenarannya,” ujar Stein Siahaan selaku kuasa hukum Sexy Goath kepada awak media, pada 15 Juni 2024.

Sexy Goath mengaku tidak tinggal diam mendapat intimidasi dari E. Dia bahkan menantang pihak Anji untuk melaporkan dirinya ke pihak berwajib jika merasa apa yang diungkapkannya di media sosial tidak benar.

Halaman:
1 2 3
