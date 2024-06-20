Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Sexy Goath, Rapper yang Bongkar Perselingkuhan Istri dan Anji

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |19:41 WIB
Biodata dan Agama Sexy Goath, Rapper yang Bongkar Perselingkuhan Istri dan Anji
Biodata dan agama Sexy Goath (Foto: ist)
JAKARTA - Biodata dan agama Sexy Goath akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Penyanyi Rapper Reinaldo Martin, yang lebih dikenal dengan nama Sexy Goath, dikenal usai membongkar perselingkuhan istrinya dengan Anji.

Sexy Goath awalnya berpikir positif ketika istrinya, Juliette Angela, diduga selingkuh dengan Anji Manji.

Biodata dan Agama Sexy Goath, Rapper yang Bongkar Perselingkuhan Istri dan Anji

Melalui unggahan di media sosialnya, Sexy Goath menunjukkan bukti e-ticket perjalanan ke Bangkok yang mencantumkan nama Juliette Angela dan Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji.

"Saya selalu berpikir positif tentang istri saya, tidak peduli apa yang dia lakukan di luar sana. Saya membagikan chat saya tentang apa pun yang terjadi di sana," ungkap Sexy Goath saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2 3
