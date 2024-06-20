Biodata dan Agama Sexy Goath, Rapper yang Bongkar Perselingkuhan Istri dan Anji

JAKARTA - Biodata dan agama Sexy Goath akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Penyanyi Rapper Reinaldo Martin, yang lebih dikenal dengan nama Sexy Goath, dikenal usai membongkar perselingkuhan istrinya dengan Anji.

Sexy Goath awalnya berpikir positif ketika istrinya, Juliette Angela, diduga selingkuh dengan Anji Manji.

BACA JUGA: Pihak Anji Manji Buka Suara Usai Dituduh Lakukan Intimidasi ke Rapper Sexy Goath

Melalui unggahan di media sosialnya, Sexy Goath menunjukkan bukti e-ticket perjalanan ke Bangkok yang mencantumkan nama Juliette Angela dan Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji.

"Saya selalu berpikir positif tentang istri saya, tidak peduli apa yang dia lakukan di luar sana. Saya membagikan chat saya tentang apa pun yang terjadi di sana," ungkap Sexy Goath saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.