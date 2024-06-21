Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Tertawa Dituding Sindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat Ibadah Haji

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |23:01 WIB
JAKARTA - Kartika Putri belakangan menjadi sorotan publik setelah diduga menyindir pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang membuat konten di eskalator di kawasan Mekkah saat melaksanakan ibadah Haji.

Kartika Putri pun hanya tertawa melihat hujatan yang mengarah kepadanya karena dituding menyindir Raffi dan Nagita.

"Memfitnah saya menyindir Mbak Gigi (panggilan Nagita Slavina) HAHAHAHA asli ngakak!," tulis Kartika Putri dikutip dari instagram pribadinya @kartikaputriworld, Jumat (21/6/2024).

Pasalnya, Kartika tak bermaksud menyindir pasangan tersebut. Bahkan, dia mengaku selama selama berada di Makkah dia sering berkunjung ke tempat Raffi dan Nagita. Beberapa waktu lalu, Raffi sempat mengunggah video bersama suami Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya.

Bahkan sebelum pulang lebih dulu ke tanah air, Kartika juga sempat berpamitan dengan keluarga Raffi dan Nagita. Hal ini menegaskan bahwa Kartika tak ada masalah dengan keluarga pria yang dijuluki Sultan Andara itu.

"Hari-hari saya di Makkah main di kamarnya Raffi sama Mbak Gigi, nitip sebagian ASI di kulkas Mbak Gigi. Diajakin makam malam di sana, nongkrong di kamar mereka. Sampai semalampun pulang main dulu pamit sama keluarga Mbak Gigi dan Raffi," tuturnya.

Mengenai perkataan sang suami yang diduga menyindir Raffi dan Nagita, Kartika menyebutkan bahwa hal itu terjadi karena suaminya berasal dari Betawi yang memang selalu blak-blakan saat berbicara padanya. Kartika Putri heran mengapa perkataan suaminya itu malah dituding menyindir orang lain.

"Habib nyablak pun karena memang dia orang betawi. Ngomongnya begitu bukan maksud apa-apa dan dia begitu ke aku istrinya, malah digoreng. Miris," tandasnya.

