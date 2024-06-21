Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Dalami Hubungan Virgoun dan Teman Wanitanya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |22:01 WIB
Polisi Dalami Hubungan Virgoun dan Teman Wanitanya
Polisi dalami hubungan Virgoun dan teman wanitanya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Polisi masih mendalami hubungan Virgoun dan perempuan berinisial PA usai keduanya ditangkap di sebuah kamar kos kawasan Ampera, Jakarta Selatan, karena kasus narkoba pada Kamis (20/6/2024).

Hal ini disampaikan oleh Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga. Dia menegaskan kalau keduanya positif methamphetamine usai menjalani tes urine awal.

Polisi Dalami Hubungan Virgoun dan Teman Wanitanya

"Sampai saat ini masih kami dalami (hubungan keduanya) nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami, akan disampaikan oleh bapak Kapolres," tutur Indrawienny Panjiyoga.

Lebih lanjut, Indrawienny menegaskan jika Virgoun dan PA diamankan usai mengonsumsi sabu.

Kuat dugaan, kondisi keduanya masih dibawah pengaruh narkoba ketika diamankan.

Hanya saja, polisi menyebut jika Virgoun dan PA dalam keadaan sehat selama menjalani pemeriksaan.

"Jadi pada saat ditangkap dia setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut. Tidak ada perlawanan dan yang bersangkutan cukup kooperatif dan sekarang kami lagi mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang sabu tersebut kepada dua orang itu," bebernya.

