Virgoun Ditangkap, Eva Manurung Terpaksa Bohongi Cucu

JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung, baru saja menjenguk anaknya ke Polres Metro Jakarta Barat usai diamankan terkait kasus narkoba pada Kamis (20/6/2024).

Eva yang hadir bersama kakak Virgoun, Febby Carol, tak kuasa menahan tangis melihat anaknya tersandung kasus hukum.

"Mami kemarin pingsan, nangis, sekarang sudah agak bisa ngomomg sedikit," kata Febby Carol kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

Febby pun menjelaskan Virgoun dalam keadaan sehat selama menjalani pemeriksaan.

Pihak keluarga juga sudah mengirimkan makanan untuk Virgoun agar kesehatan sang musisi tetap terjaga.

Sementara Eva mengaku terpaksa berbohong kepada cucunya nanti jika mereka menanyakan keberadaan sang ayah.

Dia khawatir anak-anak Virgoun ikut syok mendengar kabar ayahnya yang sebenarnya.

"Ya nanti dikasih tahu aja bapaknya lagi pergi, belajar agama atau apa kek," ucap Eva Manurung.