Eva Manurung Nyaris Pingsan Usai Temui Virgoun di Polres Metro Jakarta Barat

JAKARTA - Eva Manurung tak kuasa menahan kesedihan melihat anaknya, Virgoun, tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Sebagai ibu, ia sangat terpukul dan hingga kecewa dengan kelakuan sang anak.

Eva bersama Febby Carol selaku kakak Virgoun, baru saja menjenguk sang musisi yang masih menjalani pemeriksaan intensif.

Dia yang sempat dikabarkan pingsan saat pertama kali menjenguk Virgoun, nyaris mengalami hal serupa di kunjungan keduanya pada Jumat (21/6/2024) siang.

"Mami kemarin pingsan, nangis, sekarang sudah agak bisa ngomomg sedikit," kata Febby Carol.

Usia menemui Virgoun, Eva pun masih sangat syok dengan keadaan sang anak walau dikabarkan dalam kondisi sehat.

Eva terpaksa dipapah menuju pintu keluar karena dalam kondisi lemas dan terus menangisi sang putra.

“Satu minggu ini (sebelum Virgoun ditangkap) saya nggak ngerti, batin saya itu nangis. Nggak tau apa yang saya rasakan, saya sedih. Diomelin orang nggak, ngapain nggak, tetep mungkin itu naluri seorang ibu, ya," ucap Eva sambil menangis.

Sementara itu, Virgoun sudah mengungkapkan penyesalannya kepada pihak keluarga atas kasus yang menjeratnya.