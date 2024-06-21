Album Berbunga, Babak Baru Aruma di Industri Musik

JAKARTA - Aruma kini memasuki babak baru dalam kariernya sebagai penyanyi dengan merilis album perdana berjudul Berbunga. Aruma menggambarkan album ini sebagai rangkuman proses perkembangan dirinya dalam bermusik.

“Akan ada sepuluh lagu di album ini. Lima lagu sudah dirilis di EP 'Bertumbuh', sementara lima lainnya adalah kelopak yang sudah tumbuh dan berbunga pada satu tangkai yang cantik. Semua lagu ibaratnya perjalanan jatuh bangunku di dunia musik hingga menjadi sosok Aruma yang sekarang. Menurutku, semua lagu di 'Berbunga' terasa manis meski arti lagunya tidak semanis itu,” jelas Aruma.

Perjalanan menyiapkan album perdana ini diakui Aruma memakan waktu yang cukup lama, bahkan ada beberapa lagu yang sudah direkam sejak dulu dan baru bisa diperdengarkan sekarang.

“Karena membutuhkan beberapa lagu untuk album ini, aku menggali lagi tabungan laguku. Salah satunya adalah 'Salam Perpisahan' yang awalnya dipertimbangkan untuk jadi single debut pada tahun 2022. Setelah diperbaiki sedikit, sekarang lagu ini sudah siap untuk diperdengarkan kepada para pencinta musik. Semoga kalian suka,” tambahnya.

Selain "Salam Perpisahan", ada pula lagu "Delulu" yang memberi tantangan tersendiri bagi peraih penghargaan “Kategori Pendatang Baru Terbaik” di ajang AMI Awards 2023 ini. “Menurutku, lagu tersebut memiliki aura paling berbeda dari yang lainnya, musiknya tidak manis seperti biasa, tapi berani untuk menunjukkan amarah. Ini jugalah yang coba aku hadirkan di album 'Berbunga', yaitu sesuatu yang baru. Ada beberapa lagu yang memiliki vibe atau nuansa berbeda dari Aruma yang biasanya dan ada lagu berbahasa Inggris juga.”

Jika EP yang dirilisnya pada 23 Februari kemarin digambarkan sebagai titik awal perjalanannya, album ini adalah masa saat ia sudah berkembang. “EP 'Bertumbuh' adalah titik awalku dalam mencari tahu dunia. Sementara, di album ini, aku menganggapnya seperti bunga yang sudah mekar, cantik, dan tidak masalah jika salah satu kelopaknya jatuh karena ia tahu kalau suatu saat akan tumbuh lagi yang baru. Itu juga gambaran aspek lain dalam hidupku yang tidak selalu lurus dan mulus. Kadang ada bagian dari diriku yang sangat lemah, kadang aku bisa menjadi wanita paling tangguh. Tapi, dengan semua proses itu, aku berharap akan selalu bisa berbunga dengan indah pada waktunya,” cerita mahasiswi Program Studi Desain Produk Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB tentang filosofi albumnya tersebut.

Tentu saja, meluncurkan album perdana hanya satu dari sekian banyak keinginan dalam karier bermusik Aruma yang ingin ia wujudkan. “Yang pasti, aku ingin sekali banyak orang yang mendengarkan album 'Berbunga'. Tidak hanya itu, aku juga ingin menyanyikan lagu-lagu yang ada di album ini langsung di hadapan para penggemarku. Semoga suatu saat aku bisa mengadakan showcase besar dan bertatap muka dengan mereka. Rencananya, setelah album 'Berbunga' rilis, aku akan mengadakan promosi, tapi seperti apa bentuknya, tunggu aja ya. Doakan semua berjalan lancar.”