Aruma Terharu EP Bertumbuh Akhirnya Lahir

JAKARTA - Aruma telah menghadirkan EP Bertumbuh. Aruma mengaku terharu atas lahirnya sebuah mini album perdana di belantika musik Indonesia.

Saat menggelar showcase di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Aruma mengungkapkan rasa harunya atas lahirnya mini album tersebut.

EP Bertumbuh menghadirkan 5 lagu yakni Muak, Ekspektasi, Hilang Kendali, Rindu Berjatuhan dan Tunggulah Sebentar.

Aruma kemudian menangis menerima plakat EP Bertumbuh. “Aku terharu banget. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman dan label Sony Music Entertainment Indonesia atas lahirnya EP Bertumbuh aku,” jelas Aruma.

Apalagi lagu-lagu tersebut merupakan lagu galau yang rata-rata adalah curhatan hati dirinya.