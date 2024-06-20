Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Rasakan Mukjizat saat Jalani Ibadah Haji

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |22:01 WIB
Kartika Putri Rasakan Mukjizat saat Jalani Ibadah Haji
Kartika Putri rasakan mukjizat saat ibadah haji (Foto: IG Kartika)
A
A
A

JAKARTA - Kartika Putri dan suaminya, Habib Usman bin Yahya baru saja pulang dari Tanah Suci dalam rangka menjalani ibadah haji.

Selama berada di Tanah Suci, perempuan akrab disapa Karput ini hanya fokus menjalani ibadah. Salah satu pengalaman tak terlupakan ketika mendatangi Masjid Nabawi sebelum menjalankan ibadah Haji.

Kartika Putri Rasakan Mukjizat saat Jalani Ibadah Haji

"Selama aku umrah alhamdulilah tetapi baru pengalaman kali ini bisa banyak shalat rakaat dan bisa ngaji di Raudhah (di area Masjid Nabawi) dan Insha Allah kita dapat di Raudhah nikmat banget biasanya di Raudhah itu 20 menit atau 25 menit diusir ini juga dapat," kata Kartika Putri saat ditemui di kediamannya di kawasan Cipete Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2024).

Kartika Putri bersyukur dan menganggapnya sebagai sebuah mukjizat. Sehingga tak dapat dipungkiri, ibadah haji kali ini merupakan sesuatu yang selalu dikenang.

"Alhamdulillah sampai satu setengah jam di Raudhah itu yang luar biasa banyak keajaiban - keajaiban yang kita nggak bisa cerita satu persatu itu hadiah dari Allah," jelasnya.

Kendati dengan sejumlah pengalaman didapatkan selama berada di Tanah Suci, Kartika Putri mengingatkan siapapun untuk bangga dengan gelar haji.

Halaman:
1 2
