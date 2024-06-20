Penyanyi Hip-Hop Cecil Yang Persiapkan Single Kolaborasi untuk HUT Jakarta

JAKARTA - Penyanyi hip-hop Cecil Yang kini tengah mempersiapkan single baru. Ini merupakan langkah out of the box bagi Cecil, karena menjadi kolaborasi pertamanya dengan musisi besar.

“Persiapannya memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan, dengan proses yang cukup cepat, padat, dan teratur,” ujar Cecil yang mengaku sangat antusias dengan setiap proses yang dilaluinya.

Sebagai penyanyi yang baru saja bekerja sama dengan musisi besar di industri, Cecil mengaku mendapatkan banyak masukan dari para seniornya mengenai masalah teknis.

“Proyek dadakan ini benar-benar tak terduga, banyak masukan dari mereka yang membuat saya semakin berkembang,” lanjutnya.