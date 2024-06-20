Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Ditangkap, Inara Rusli Ogah Komentar

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:54 WIB
Virgoun Ditangkap, Inara Rusli Ogah Komentar
Virgoun ditangkap, Inara Rusli enggan komentar (Foto: IG Inara)
A
A
A

JAKARTA - Virgoun ditangkap dalam kasus narkoba. Inara Rusli pun kemudian menjadi sorotan karena mantan suaminya harus mendekam di penjara.

Inara Rusli memilih tak membahas apapun kecuali masalah kerjaan yang tengah dijalaninya. Hal itu disampaikan oleh Inara Rusli melalui unggahan di instastory akun instagram miliknya @mommy_starla dikutip pada Kamis (20/6/2024).

Inara secara tegas membahas apapun diduga menyindir masalah tengah menimpa Virgoun terseret kasus penyalahgunaan narkoba.

"Gak mau komen apa-apa selain kerjaan," tulis Inara Rusli dalam akun instagramnya.

Dia beralasan keputusan untuk tak membahas masalah apapun, karena saat ini dirinya masih fokus pada anak-anaknya masih kecil. Selain mendidik, ia juga fokus mencari nafkah untuk ketiga anaknya tersebut.

"We've been thru' and surviving a lot of things. Anak-anak butuh maminya waras utk cari nafkah dan didik mereka. Makasih atas besar pengertiannya semua. Mohon support dan doa-doa baiknya aja. Makasih," tutupnya.

Sebelumnya, penangkapan Virgoun terkait kasus penyalahgunaan narkoba di sampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahduddi saat dikonfirmasi awak media, Kamis (20/6/2024).

"Benar, iya (Virgoun, ditangkap terkait kasus narkoba)," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahduddi.

Halaman:
1 2
