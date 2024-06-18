Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Orang Tuanya yang Alami Cuaca Panas saat Berhaji

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |03:30 WIB
Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Orang Tuanya yang Alami Cuaca Panas saat Berhaji
Ayu Ting Ting ungkap kondisi orang tua yang alami cuaca panas saat berhaji (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

DEPOK - Ayu Ting Ting ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk menjalankan ibadah Haji. Sebagai anak, Ayu mengaku cukup mengkhawatirkan kondisi orang tuanya, Ayah Rozak dan Umi Kalsum, yang tengah berada di Mekkah.

Bukan tanpa alasan, sebab di Mekkah sendiri kedua orang tuanya tengah mengalami cuaca ekstrem.

Lantaran cukup khawatir, Ayu mengaku cukup rutin menelepon orang tuanya untuk memastikan kondisi mereka di sana. Wanita 31 tahun itu pun mengucap syukur ketika mendapat kabar kalau kondisi orang tuanya dalam keadaan baik.

"Alhamdulillah ayah sama ibu sehat, Alhamdulillah nggak ada sakit atau apa paling batuk sama ibu. Alhamdulillah semua lancar, ibadah haji ayah sama ibu juga lancar," ucap Ayu Ting Ting di Kawasan Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Meski tak menjalani shalat Idul Adha bersama, rupanya ayah Rozak dan Umi Kalsum kompak mengingatkan sang anak agar tak telat pergi ke masjid.

Ayu Ting Ting dan keluarga

