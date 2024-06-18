Via Vallen Ungkap Kerinduan Usai Rayakan Idul Adha Pertama Tanpa Ayahnya

Via Vallen ungkap kerinduan usai rayakan Idul Adha pertama tanpa ayahnya (Foto: Instagram/viavallen)

JAKARTA - Via Vallen merasakan momen Idul Adha berbeda tahun ini. Pasalnya, untuk pertama kalinya sang pedangdut harus merasakan momen lebaran Haji tanpa kehadiran sang ayah di sisinya.

Ayah Via Vallen, Muhammad Arifin telah diketahui meninggal dunia pada 11 Mei 2024. Kesedihan dan rasa rindu yang mendalam masih menyelimuti perasaan Via Vallen hingga hari ini.

Saat gema takbir berkumandang di malam takbiran, Via Vallen pun mengenang momen kebersamaan dengan sang ayah saat Idul Adha.

Dalam unggahan video di Instagram pribadinya, Via Vallen tampak begitu antusias mengantar sapi untuk disembelih bersama.

Ayah Via Vallen tak kalah antusiasnya melihat putrinya menggiring sapi dengan tali. Mereka bersama-sama mengantar sapi ke masjid untuk disembelih keesokan harinya.

Momen ini hanya bisa dikenang Via Vallen tanpa bisa diulanginya di tahun ini. Sebab, sang ayah sudah tak ada lagi disisinya. Melalui unggahannya itu, Via Vallen pun mengungkap rasa rindu kepada ayahnya.

"Papa, aku rindu," ujar Via Vallen dengan membubuhi emoji hati, dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @viavallen, baru-baru ini.