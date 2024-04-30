Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Via Vallen Sebut Sang Adik Kecanduan Judi Online

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |07:47 WIB
Via Vallen Sebut Sang Adik Kecanduan Judi Online
Via Vallen sebut sang adik kecanduan judi online. (Foto: Instagram/@viavallen)
A
A
A

JAKARTA - Via Vallen mengungkapkan beberapa permasalahan keluarganya lewat broadcast channel Instagram, pada 28 April 2024. Salah satu yang disoroti sang pedangdut adalah kelakuan adiknya yang buat geleng-geleng kepala. 

Dia mengaku, kasus penggelapan motor yang belum lama ini menjerat sang adik dipicu oleh kecanduannya pada judi online. “Kenapa bisa begini? Ya karena pada dasarnya enggak bisa susah, pengin enak terus,” ujarnya.

Via Vallen menambahkan, “Giliran fasilitas dicabut, penginnya yang instan. Main judi online. Duit enggak ada, barang apa saja yang ada di rumah dia sikat. Orang kayak gitu masih mau dikasih hati?” 

Pedangdut 32 tahun itu dalam lanjutan keterangannya mengungkapkan, sang adik sebenarnya sempat diusir dari kediaman orangtuanya. Namun, beberapa anggota keluarga justru masih membela sang adik. 

“Disuruh angkat kaki dari rumah, kalau sudah berubah lebih baik dan bertobat baru boleh pulang. Eh, ternyata berulah lagi dan masih harus banget dibela? Orang kalau berani berbuat ya berani bertanggung jawab dong,” katanya lagi. 

Via Vallen sebut sang adik kecanduan judi online. (Foto: Instagram/@viavallen)

Ironisnya, pelantun Sayang tersebut mengaku, keluarga justru menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada sang adik. Beberapa anggota keluarga bahkan menuding, sang pedangdut enggan membantu keluarga meski memiliki ekonomi yang mapan. 

Rumah Via Vallen di Desa Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur, didatangi sekelompok orang, pada 22 April 2024. Bramada Pratama Putra, penasihat hukum Aliansi Arek Sidoarjo mengatakan, adik sang pedangdut merugikan kliennya. 

1 2
