Alfin Habib Tak Sabar Berikan Kejutan di Single Baru

JAKARTA - Alfin Habib tengah mempersiapkan single terbaru. Masih di genre pop melayu, Alfin Habib siap memberikan kejutan di karya terbarunya.

Dalam single terbarunya nanti, Alfin Habib menghadirkan kisah kepedihan ditinggal kekasih. Ia yakin lagunya bakal related dengan banyak orang.

"Very excited tentunya karena genre lagu dan musiknya sangat Habib sukai banget. Lagunya masih tentang cinta juga, hanya ini menggambarkan seseorang yg ditinggalkan kekasihnya di saat lagi sayang sayangnya gitu," ujar Alfin Habib.

Penggarapan single ini cukup unik. Alfin Habib menggunakan jasa Irvnat sebagai vocal director. Hal yang menarik adalah Alfin mendapatkan pendekatan genre pop ketimbang melayu.