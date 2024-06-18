Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alfin Habib Tak Sabar Berikan Kejutan di Single Baru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |02:01 WIB
Alfin Habib Tak Sabar Berikan Kejutan di Single Baru
Alfin Habib siapkan single baru (Foto: IG Alfin)
A
A
A

JAKARTA - Alfin Habib tengah mempersiapkan single terbaru. Masih di genre pop melayu, Alfin Habib siap memberikan kejutan di karya terbarunya.

Dalam single terbarunya nanti, Alfin Habib menghadirkan kisah kepedihan ditinggal kekasih. Ia yakin lagunya bakal related dengan banyak orang.

"Very excited tentunya karena genre lagu dan musiknya sangat Habib sukai banget. Lagunya masih tentang cinta juga, hanya ini menggambarkan seseorang yg ditinggalkan kekasihnya di saat lagi sayang sayangnya gitu," ujar Alfin Habib.

Alfin Habib Tak Sabar Berikan Kejutan di Single Baru

Penggarapan single ini cukup unik. Alfin Habib menggunakan jasa Irvnat sebagai vocal director. Hal yang menarik adalah Alfin mendapatkan pendekatan genre pop ketimbang melayu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement