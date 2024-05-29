Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alfin Habib Bangga Meriahkan Festival Melayu Internasional

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |00:01 WIB
Alfin Habib Bangga Meriahkan Festival Melayu Internasional
Alfin Habib meriahkan Gelar Melayu Serumpun (Foto: IG Alfin)
JAKARTA - Alfin Habib tengah berbahagia. Sebab, ia didapuk menjadi pengisi acara dalam festival melayu internasional bertajuk Gelar Melayu Serumpun. Acara ini dimeriahkan oleh lima negara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan India.

Acara Gelar Melayu Serumpun berlangsung pada 29 Mei-1 Juni 2024 di Istana Maimun Medan. Selain Alfin Habib, acara ini juga dimeriahkan oleh 30 delegasi dari lima negara.

Alfin Habib Bangga Meriahkan Festival Melayu Internasional

"Aku senang sekali karena dipercaya untuk berpartisipasi dalam sebuah perhelatan bergengsi antar negara rumpun melayu. Acara ini selalu digelar tiap tahun untuk memperkenalkan Kembali kekayaan pariwisata indonesia terlebih di Sumatera Utara khususnya," ujar Alfin Habib.

Salah satu hal yang membuatnya bangga adalah penyebut Alfin Habib sebagai Lord of Melayu. Hal ini menjadi petanda dirinya lekat dengan musik Melayu.

1 2
