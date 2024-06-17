Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayudia Bing Slamet Ngaku Fomo Lihat Umat Muslim Pergi Haji

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |01:01 WIB
Ayudia Bing Slamet Ngaku Fomo Lihat Umat Muslim Pergi Haji
Ayudia Bing Slamet fomo dengan umat Islam yang berangkat haji (Foto: IG Ayudia)
A
A
A

JAKARTA - Ayudia Bing Slamet mengungkap perasaannya melihat umat Muslim yang menunaikan ibadah haji. Sebagai umat Muslim, Ayudia begitu terharu menyaksikan momen jamaah haji yang bertamu ke Tanah Suci.

Momen itu diungkap ibu satu anak ini di akun Instagram-nya, @ayudiac. Ia membagikan momen suasana para jamaah di sekitar Ka’bah yang begitu khusyuk menjalankan ibadah rukun Islam yang ke-5 ini.

Ayudia Bing Slamet Ngaku Fomo Lihat Umat Muslim Pergi Haji

“Ya Allah bener-bener semingguan ini super fomo lihat orang pergi haji. Gak ngiri, gak kok, tapi bener-bener pengen banget hahaha,” tulis Ayudia.

Istri Dito Percussion ini begitu haru melihat momen ibadah haji tahun ini. Menyaksikan khusyuknya umat Muslim beribadah, rasa keinginan Ayudia untuk mengunjungi Tanah Suci semakin tinggi.

Ia begitu berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji dan berkunjung langsung ke Mekkah.

“Semoga engkau kuatkan, mampukan, berikan kesempatan lahir batin untuk kita bergiliran untuk haji ya Allah! Ya Allah, I would never take Eid Al Adha for granted,” ungkap Ayudia.

Sebagai informasi, sederet artis Tanah Air ramai-ramai menjalankan ibadah haji tahun ini. Selebritis seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Aurel Hermansyah turut melakukan ibadah haji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/33/2948121/ayudia-bing-slamet-kesal-gaya-hijabnya-dikomentari-netizen-please-setop-9Uiyzo6cBM.jpg
Ayudia Bing Slamet Kesal Gaya Hijabnya Dikomentari Netizen: Please, Setop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864533/ayudia-bing-slamet-bagikan-kondisi-langit-cengkareng-dari-atas-pesawat-bikin-miris-PC9jpaxxFw.jpg
Ayudia Bing Slamet Bagikan Kondisi Langit Cengkareng dari Atas Pesawat, Bikin Miris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/33/2841502/rumus-kaya-raya-ala-ditto-ayudia-bing-slamet-setia-dengan-pasangan-NxTWOMJJ4e.jpg
Rumus Kaya Raya Ala Ditto-Ayudia Bing Slamet: Setia dengan Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/27/33/2820929/ayudia-bing-slamet-dan-ditto-ditagih-adik-oleh-sekala-tahun-depan-ya-nak-5SeDW12NHk.jpg
Ayudia Bing Slamet dan Ditto Ditagih Adik oleh Sekala: Tahun Depan Ya Nak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/29/33/2638327/6-tahun-menikah-ayudia-bing-slamet-dan-ditto-percussion-geli-bilang-sayang-F71sCxI13W.jpg
6 Tahun Menikah, Ayudia Bing Slamet Ungkap Alasan Geli Bilang Sayang ke Ditto Percussion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/26/33/2636297/ayudia-bing-slamet-ogah-punya-anak-kedua-ini-alasannya-62bQqZq9Az.jpg
Ayudia Bing Slamet Ogah Punya Anak Kedua, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement