Ayudia Bing Slamet Ngaku Fomo Lihat Umat Muslim Pergi Haji

JAKARTA - Ayudia Bing Slamet mengungkap perasaannya melihat umat Muslim yang menunaikan ibadah haji. Sebagai umat Muslim, Ayudia begitu terharu menyaksikan momen jamaah haji yang bertamu ke Tanah Suci.

Momen itu diungkap ibu satu anak ini di akun Instagram-nya, @ayudiac. Ia membagikan momen suasana para jamaah di sekitar Ka’bah yang begitu khusyuk menjalankan ibadah rukun Islam yang ke-5 ini.

“Ya Allah bener-bener semingguan ini super fomo lihat orang pergi haji. Gak ngiri, gak kok, tapi bener-bener pengen banget hahaha,” tulis Ayudia.

Istri Dito Percussion ini begitu haru melihat momen ibadah haji tahun ini. Menyaksikan khusyuknya umat Muslim beribadah, rasa keinginan Ayudia untuk mengunjungi Tanah Suci semakin tinggi.

Ia begitu berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji dan berkunjung langsung ke Mekkah.

“Semoga engkau kuatkan, mampukan, berikan kesempatan lahir batin untuk kita bergiliran untuk haji ya Allah! Ya Allah, I would never take Eid Al Adha for granted,” ungkap Ayudia.

Sebagai informasi, sederet artis Tanah Air ramai-ramai menjalankan ibadah haji tahun ini. Selebritis seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Aurel Hermansyah turut melakukan ibadah haji.