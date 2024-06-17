Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berdamai, Dewi Persik Ajak Ketua RT Bagi-bagi Daging Kurban

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |15:19 WIB
Berdamai, Dewi Persik Ajak Ketua RT Bagi-bagi Daging Kurban
Berdamai, Dewi Perssik ajak Ketua RT bagi-bagi daging kurban. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik menyembelih hewan kurban di area rumahnya pada Idul Adha tahun ini. Dia mengaku, keputusan itu tak ada hubungannya dengan perseteruan dengan Ketua RT yang terjadi tahun lalu.

Pedangdut yang akrab disapa Depe tersebut memastikan, dirinya dan sang Ketua RT sudah berdamai setelah sempat berseteru. Dia memutuskan menyembelih di rumah karena tak ingin menitipkan hewan kurban di penjagalan.

Dia juga tak ingin merepotkan pengurus masjid jika harus menitipkan hewan kurban di masjid. Meski begitu, dia tetap melibatkan pengurus masjid dan ketua RT untuk mendistribusikan daging dari seekor sapi yang dikurbankannya tahun ini.

“Karena tahun lalu bermasalah, tahun ini aku enggak mau merepotkan. Jadi panggil warga saja dan potong di rumah. Nanti Pak RT dan warga tinggal mendistribusikan dagingnya kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

Berdamai, Dewi Perssik ajak Ketua RT bagi-bagi daging kurban. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)

Untuk Idul Adha tahun ini, Dewi Perssik mengurbankan tiga ekor sapi. Dua di antaranya disalurkan ke Jember, kampung halaman sang pedangdut. Sementara satu lainnya disembelih di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.*

(SIS)

