Fairuz A Rafiq Ternyata Pernah Salah Pilih Hewan Kurban Sampai Hampir Gagal Berkurban

JAKARTA - Fairuz A Rafiq sempat mengalami pengalaman kurang menyenangkan saat berkurban di Hari Raya Idul Adha. Kejadian tersebut berlangsung sebelum dirinya sudah memiliki suami.

Kala itu, Fairuz memutuskan untuk mencari hewan kurban sendiri. Namun, hewan kurban yakni sapi yang dibelinya ternyata sakit.

Dia menangkap gelagat aneh saat sapinya berada di rumah sebelum disembelih. Sapi tersebut tampak tak berdaya hingga membuatnya khawatir.

"Dulu pernah waktu zaman awal-awal masih gadis ya, terus nyari pas begitunya nyari ternyata dia kayak lemas, hari kedua lemas dikasih makan, kasih apa, kok lemas, kenapa begini ya. Ternyata sapinya sakit gitu," ujar Fairuz di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tentu Fairuz kecewa mengingat dirinya begitu antusias menabung untuk berkurban. Dia tak ingin uangnya terbuang sia-sia karena sapinya tak bisa dikurbankan.

Fairuz A Rafiq sempat salah pilih hewan kurban (Foto: Instara/fairuzarafiq)

"Pas sakit aku kayak ‘lah gimana dong’ sedih banget kan, mana udah keluar duit banyak," ungkapnya.

Fairuz memahami betul jika hewan yang tak sehat tidak boleh dikurbankan. Sehingga, dia berusaha untuk bernegosiasi dengan penjual untuk menukar sapinya.

"Waktu itu kayak pengin berkurban kayak sedih banget, ya Allah ngerasa di bohongin gitu. Tapi kayak mikir, ya sudah lah, begitu sakit gak boleh kan dikurbanin. Mau gak mau akhirnya jadi ribet, jadi panjang harus balik lagi ke sana, ngebalikin lagi harus berargumen," jelasnya.

Meski harus melalui perdebatan panjang, beruntung sapi tersebut bisa ditukar dengan yang sehat sehingga Fairuz tetap bisa berkurban.