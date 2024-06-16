Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fedi Nuril Jawab Rasa Penasaran Netizen soal Tak Terpilih di Film Ipar Adalah Maut

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |18:45 WIB
Fedi Nuril Jawab Rasa Penasaran Netizen soal Tak Terpilih di Film <i>Ipar Adalah Maut</i>
Fedi Nuril jawab rasa penasaran netizen soal tak terpilih di film 'Ipar Adalah Maut' (Foto: Instagram/fedinuril)
JAKARTA - Film 'Ipar Adalah Maut' tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan, 'Ipar Adalah Maut' sampai menjadi trending di media sosial X.

Di tengah gempuran film horor yang masih terus menghiasi layar bioskop, Ipar Adalah Maut menawarkan sensasi berbeda. Penonton tetap berteriak tapi bukan karena suasana mencekam yang dihadirkan, melainkan begitu emosional melihat hancurnya rumah tangga karena sang suami selingkuh dengan adik iparnya sendiri.

Sosok suami yang selingkuh itu bernama Aris, diperankan oleh Deva Mahenra. Melihat peran Aris yang dikelilingi dua wanita, salah satu netizen teringat dengan Fedi Nuril yang dijuluki 'aktor spesialis poligami' karena perannya yang sering memerankan sosok suami beristri dua.

Netizen tersebut mempertanyakan mengapa peran Aris tidak jatuh pada Fedi nuril yang lekat dengan peran pria dengan dua wanita dihidupnya.

Fedi Nuril pun menuliskan reaksi kocak melalui cuitannya. Dia mengisyaratkan bahwa selama ini dirinya tidak pernah berperan sebagai sosok yang berselingkuh, meski ada dua wanita di hidupnya.

Hanya saja, Fedi Nuril berperan sebagai sosok suami yang memiliki istri lebih dari satu alias berpoligami. Dia menyebutkannya sebagai perilaku yang sah di mata Allah dimana poligami diperbolehkan dalam agama Islam, berbeda dengan selingkuh.

Fedi Nuril

Fedi Nuril jawab rasa penasaran netizen soal tak terpilih di film 'Ipar Adalah Maut' (Foto: X/realfedinuril)

"Sorry, I don't do (aku tidak melakukan) 'perselingkuhan.' I only do (aku hanya melakukan) yang 'sah di mata Allah,'" tulis Fedi Nuril dikutip dari akun X miliknya, @realfedinuril.

Reaksi netizen pun tak kalah kocaknya. Mereka ramai-ramai kembali menyebut Fedi Nuril sebagai 'duta poligami'.

"Mas Fedi nih bener-bener duta poligami yah," tulis @pop***.

"wkwkwkwk ini mah peran poligami bukan perselingkuhan," tulis @st***.

