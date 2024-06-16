Sandiaga Uno Antusias Bisa Nonton Langsung Konser HITMAN RETURNS: David Foster & Friends

JAKARTA - Konser produser dan musisi legendaris, David Foster, sukses digelar pada Sabtu, 15 Juni 2024 di ICE BSD Tangerang. Meski sempat ada drama karena Jessie J batal hadir, konser bertajuk HITMAN RETURNS: David Foster & Friends Indonesia 2024 ini tetap sukses mendapatkan antusias dari para penonton.

Tidak terkecuali Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno. Melalui postingan di akun Instagramnya baru-baru ini, ia turut mengungkapkan antusiasmenya saat menonton konser tersebut.

Dalam keterangan postingannya itu, Sandiaga menyebut bahwa David Foster sendiri sudah langganan alias telah berkali-kali menggelar konser di Indonesia.

“Siapa yang tadi malam ikut nostalgia bareng @DavidFoster & Friends? Saya datang ke konser produser dan musisi legendaris, HITMAN RETURNS: David Foster & Friends Indonesia 2024. David Foster suka sekali ke Indonesia, beliau sudah berkali-kali ke sini,” ujar Sandiaga, melalui akun Instagramnya, @sandiuno, Minggu, (16/6/2024).

Sandiaga Uno antusias bisa nonton langsung konser David Foster (Foto: Instagram/sandiuno)

Sandiaga juga mengungkapkan kemeriahan panggung ICE BSD saat menyaksikan konser yang menampilkan penyanyi dan musisi papan atas lokal dan internasional seperti Brian McKnight, Josh Groban, Siti Nurhaliza, Afgan, dan Rossa.

“Panggung ICE BSD, Tangerang tadi malam juga ikut diramaikan oleh, @BrianMcKnight23, @KatharineFoster, Siti Nurhaliza (@ctdk), @JoshGroban dan tidak ketinggalan penyanyi kebanggaan indonesia, @itsrossa910 & @Afgan,” tuturnya.

Sandiaga juga meyakini, bahwa konser-konser internasional yang digelar sesuai prosedur ini menjadi salah satu upaya untuk menarik kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian sektor parekraf Indonesia.