LOS ANGELES - Musisi David Foster dan Katharine McPhee dikabarkan tengah menikmati bulan madu mereka di Marina del Cantone, Italia. Lewat Insta Story, pada 30 Juni 2019, McPhee memperlihatkan kemesraannya dengan sang suami untuk pertama kali.

Pada salah satu unggahannya, McPhee terlihat bersandar di pundak sang suami dengan latar belakang pantai. Sementara di unggahan berbeda, Katharine -yang kini mengubah nama belakangnya menjadi Foster- membagikan foto sang suami dengan pemandangan matahari terbenam di belakangnya.

Mengutip Us Weekly, Foster dan McPhee diketahui menggelar pesta pernikahan sederhana di Inggris. Pasangan berbeda usia 34 tahun itu mengucapkan janji pernikahan di Gereja Saint Yeghiche di Kensington Selatan, Inggris, pada 28 Juni 2019.

Setidaknya ada 100 tamu yang menghadiri upacara pemberkatan dan resepsi pernikahan David Foster dan Katharine McPhee. Menandai statusnya sebagai Nyonya Foster, Katharine kemudian membagikan kabar bahagia tersebut kepada 627.000 pengikutnya di Instagram.

“Hari ini (28/6/2019), tepatnya 13 tahun lalu setelah menjadi runner-up American Idol, aku merilis single perdanaku, Somewhere Over The Rainbow. Dan hari ini pula aku menikahi laki-laki yang memproduseri lagu tersebut. Hidup penuh kebetulan yang indah bukan?” kata Katharine dalam unggahannya.

Serupa dengan sang istri, David Foster juga mengungkapkan kebahagiaannya setelah menikahi Katharine lewat Instagram. Bersama foto sang istri dalam balutan gaun pengantin, David menuliskan, “Aku menempati kursi terbaik yang pernah ada.”

David Foster melamar Katharine McPhee pada Juli 2017, saat mereka berlibur di Italia. Kala itu, sang musisi bahkan memberikan cincin berlian emerald untuk runner-up American Idol 2006 tersebut. “Kami mencintai dan menghormati satu sama lain sejak lama,” kata Katharine kepada majalah People. Ini merupakan pernikahan kelima bagi David Foster yang sebelumnya pernah membangun rumah tangga bersama BJ Cook, Rebecca Dyer, Linda Thompson, dan Yolanda Hadid. Sementara bagi Katharine, ini adalah pernikahan keduanya setelah bercerai dari Nick Cokas pada 2016.*