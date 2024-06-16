Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anwar Sanjaya Kepikiran dengan Gugatan Cerai yang Dilayangkan Ruben Onsu ke Sarwendah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |14:45 WIB
Anwar Sanjaya Kepikiran dengan Gugatan Cerai yang Dilayangkan Ruben Onsu ke Sarwendah
Anwar Sanjaya kepikiran dengan gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu ke Sarwendah (Foto: Instagram/anwar_bab)
A
A
A

JAKARTA - Anwar Sanjaya alias Anwar BAB ikut terkejut sekaligus sedih mendengar kabar Ruben Onsu telah melayangkan gugatan cerai ke Sarwendah. Sebagai orang yang dekat dengan pasangan tersebut, Anwar melihat mereka sebagai pasutri yang harmonis.

"Aku dengar berita itu aku sedih, kaget banget," kata Anwar BAB baru-baru ini.

Saking terkejutnya, Anwar sampai-sampai tidak bisa tidur lantaran kepikiran.

"Sampai nggak bisa tidur, kepikiran," ujar Anwar BAB.

Lebih lanjut, Anwar BAB juga tidak memiliki keberanian untuk menanyakan soal alasan di balik perceraiannya Ruben Onsu dan Sarwendah.

Anwar Sanjaya

Anwar Sanjaya kepikiran dengan gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu ke Sarwendah (Foto: Instagram/anwar_bab)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088563/anwar_bab-CAJF_large.jpg
Anwar BAB Hadapi Hal Mistis dengan Pikiran Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/205/3069364/anwar_bab_dan_ayya_renita-BO1l_large.jpg
Harapan Ayya Renita Usai Lihat Anwar BAB Rilis Lagu Baru: Semoga Lagunya Melejit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/205/3069372/anwar_bab-kdv7_large.jpg
Anwar BAB Akui Tak Berekspektasi Tinggi Usai Rilis Lagu Cek Khodam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/205/3069349/anwar_bab-D0ph_large.jpg
Anwar BAB Bikin Pendengar Auto Joget Lewat Single Terbarunya, Cek Khodam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058879/anwar_bab-oZ72_large.jpg
Anwar BAB Dilarang Lakukan Operasi Plastik oleh sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/205/3058518/anwar_bab-NlKA_large.jpg
Anwar BAB Girang Jalani Pemotretan untuk Single Terbarunya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement