Anwar Sanjaya Kepikiran dengan Gugatan Cerai yang Dilayangkan Ruben Onsu ke Sarwendah

Anwar Sanjaya kepikiran dengan gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu ke Sarwendah (Foto: Instagram/anwar_bab)

JAKARTA - Anwar Sanjaya alias Anwar BAB ikut terkejut sekaligus sedih mendengar kabar Ruben Onsu telah melayangkan gugatan cerai ke Sarwendah. Sebagai orang yang dekat dengan pasangan tersebut, Anwar melihat mereka sebagai pasutri yang harmonis.

"Aku dengar berita itu aku sedih, kaget banget," kata Anwar BAB baru-baru ini.

Saking terkejutnya, Anwar sampai-sampai tidak bisa tidur lantaran kepikiran.

"Sampai nggak bisa tidur, kepikiran," ujar Anwar BAB.

Lebih lanjut, Anwar BAB juga tidak memiliki keberanian untuk menanyakan soal alasan di balik perceraiannya Ruben Onsu dan Sarwendah.

