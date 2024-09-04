Anwar BAB Girang Jalani Pemotretan untuk Single Terbarunya

JAKARTA - Anwar BAB tengah mempersiapkan single terbarunya. Salah satu-satunya, ia baru saja menjalani proses pemotretan.

Selama pemotretan Anwar terlihat begitu girang dan antusias memberikan pose terbaiknya.

Pemotretan untuk single keduanya ini mengangkat tema bad boy. Pria bernama asli Anwar Sanjaya itu tampil dengan 4 look yang berbeda.

"Doaini mudah-mudahan, semua orang tuh suka. Karena temanya, ini paling, nungguin aja deh. Terus dikonsepin juga kayak cocok bad boy. Terus yang harus laki banget, nakal," ujar Anwar BAB saat ditemui di sela-sela pemotretan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu (4/9/2024).

Hanya saja Anwar BAB belum mau membocorkan judul single-nya tersebut. Meski begitu, Anwar mengaku bahwa ia sangat menyukai lagunya.

"Lagunya, ini bener-bener aku banget jujur, aku bener-bener suka banget. Ini dibuatin lagu sama manajemen aku," ungkap Anwar BAB.