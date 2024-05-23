Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Anak, Anji Manji dan Wina Natalia Sepakat Tak Umbar Alasan Cerai

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |08:45 WIB
Demi Anak, Anji Manji dan Wina Natalia Sepakat Tak Umbar Alasan Cerai
Demi anak, Anji Manji dan Wina Natalia sepakat tak umbar alasan cerai (Foto: Instagram/duniamanji)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Anji Manji dan Wina Natalia terancam bubar. Pasalnya, wanita yang sudah dinikahi Anji selama hampir 12 tahun itu, telah melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 21 Mei 2024.

Baru-baru ini, melalui akun Instagram @lambe_turah, Wina dan Anji pun angkat bicara terkait kabar perceraian tersebut. Bahkan Wina pun membenarkan soal gugatan cerai yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya. 

"Hai semuanya hari ini saya dan Wina akan memberikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan yang terjadi sekarang yaitu tentang gugatan," ungkap Anji.

"Jadi, memang benar aku sudah masukin gugatan melalui PA Cibinong lewat kuasa hukum," timpal Wina.

Anji dan Wina

Demi anak, Anji Manji dan Wina Natalia sepakat tak umbar alasan cerai (Foto: Instagram/duniamanji)


Akan tetapi, baik Wina maupun Anji sama-sama telah sepakat untuk tidak membeberkan alasan perceraian mereka. Salah satu alasannya, adalah untuk perasaan anak-anak mereka.

"Alasannya apa sepertinya biar kami dan keluarga aja sih yang tahu, karena kita menghormati lembaga peradilan yang ada dan juga menghargai perasaan anak-anak," beber Wina.

Bagi Wina, bukanlah hal yang mudah ketika dirinya memutuskan untuk berpisah dari Anji. Bahkan, sebelum melayangkan gugatan cerai, Wina dan Anji pun telah melalui berbagai proses hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah.

"Tapi yang pasti untuk ada di keputusan ini kami tuh sudah melewati proses yang sangat panjang dan bertahun-tahun ya," ujar Wina.

Halaman:
1 2
