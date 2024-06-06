Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angelina Sondakh Sempat Berniat Balas Dendam saat di Penjara, Urungkan Niat Karena Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |08:35 WIB
JAKARTAAngelina Sondakh mengungkapkan pergolakan batin yang dihadapinya saat menjalani hukuman penjara karena kasus korupsi.

Saat harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun terkait kasus korupsi dan suap Wisma Atlet di 2012, wanita yang akrab disapa Angie ini mengaku sempat memiliki rencana untuk balas dendam. Terutama kepada orang-orang yang dianggapnya telah menjerumuskannya hingga membuatnya harus hidup terpisah dari anak dan keluarganya.

"Ketika 10 tahun aku di dalam, empat tahunnya itu penuh dengan strategi. Nanti mau balas dendam gimana ya? Nanti gimana ya lihat orang itu kayak, 'ih, itu kan iblisnya kok jadi malaikat?'," kata Angelina Sondakh dikutip dari YouTube Merry Riana, Rabu, 5 Juni 2024.

Bertahun-tahun Angie menyimpan dendam, amarah hingga rasa putus asa. Sampai pada akhirnya, satu momen penting mendadak mengubah hidupnya.

Hal ini terjadi saat kakak Angie yang selama ini mendampinginya, meninggal dunia. Meski merasa kehilangan, nyatanya peristiwa itu justru menjadi titik balik kehidupannya untuk melupakan dendam yang tersimpan di hatinya.

"Tahun kedua kakak saya meninggal, yang ngurusin saya terus tuh. Nah, itu aku sudah mulai berubah," sambungnya.

Ibu sambung Aaliyah Massaid itu perlahan mencoba untuk fokus dengan kehidupannya, ketimbang mengurusi kehidupan orang lain. Ketenangan perlahan dirasakannya ketika dirinya mulai fokus memikirkan kehidupannya.

