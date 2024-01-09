Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

MNCTV Gelar DMD Panggung Rezeki, Jangan Lewatkan Audisinya

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:52 WIB
MNCTV Gelar <i>DMD Panggung Rezeki</i>, Jangan Lewatkan Audisinya
MNCTV gelar audisi DMD Panggung Rezeki. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV terus berkomitmen memajukan industri musik dangdut Tanah Air dengan menggelar ajang pencarian bakat berkualitas. Salah satunya adalah program DMD Panggung Rezeki

Program terbaru dari MNCTV ini akan menjadi wadah yang tepat bagi Anda yang ingin mendadak terkenal dan banyak uang. Karena itu, ikuti ajangnya karena audisinya digelar gratis tanpa dipungut biaya. 

Namun tetap ada syarat yang harus Anda penuhi untuk bisa mengikuti audisi ini: usia 19 hingga 35 tahun, memiliki kemampuan bernyanyi, memiliki bakat lain di luar musik, komunikatif, dan atraktif. 

Informasi lengkap terkait audisi DMD Panggung Rezeki dapat diikuti melalui laman www.mnctv.com. Anda juga bisa mengikuti @dmdMNCTV di Instagram dan Facebook atau @OfficialMNCTV di X, Instagram, dan TikTok. 

Seluruh program terbaik MNCTV juga bisa Anda akses melalui aplikasi RCTI+ atau dengan membuka laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

