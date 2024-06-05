Sinopsis Kartu Keluarga, Series Baru Vision+ Dibintangi Bunga Zainal dan Dimas Anggara

JAKARTA – Vision+ resmi menayangkan series terbarunya berjudul Kartu Keluarga. Series bergenre drama komedi keluarga ini siap menghibur penonton dengan kisah relatable, lucu, dan menyentuh.

Sinopsis singkat Kartu Keluarga berkisah tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang berjuang untuk mendaftarkan sang putra ke SMP favorit yang terletak di kecamatan berbeda. Sayang hal tersebut terhalang sistem zonasi.

Demi bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut, Sri mendekati duda tampan bernama Ambardi (Dimas Anggara). Pengusaha batik tersebut diketahui berdomisili di kecamatan di mana SMP tersebut berada.

Sri bahkan rela menjalani pernikahan palsu dengan Ambardi agar dia dan putranya bisa ‘menumpang’ di kartu keluarga pria tersebut. Konflik berbalut komedi segar dalam series ini muncul justru setelah Sri dan Ambardi menikah.

Dimas Anggara dan Bunga Zainal beradu akting dengan Roy Marten, Tio Pakusadewo, Tiro Sudiro, Oline Mendeng, dan Cindy Nirmala dalam Kartu Keluarga. Tonton episode 1 dan 2 series ini melalui link ini.

