Syahnaz Rutin Beri Pengertian ke Anak Jelang Pergi Haji

Syahnaz rutin beri pengertian ke anak jelang naik haji (Foto: Instagram/@syahnazs)

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah akan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah Haji dalam waktu dekat. Akan tetapi, dia diketahui akan pergi sendiri, sang suami, Ritchie Ismail alias Jeje dan dua buah hatinya.

Sebelum berangkat haji bersama ibu dan kakak-kakaknya, Syahnaz rupanya sudah mencoba untuk memberikan pengertian pada kedua anaknya. Apalagi, anak-anaknya tersebut akan dia tinggal cukup lama saat menunaikan ibadah haji.

BACA JUGA: Syahnaz Ungkap Awal Mula Alami DBD hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

Syahnaz pun memberi pengertian pada anaknya agar mereka tak perlu khawatir selama dirinya pergi Haji. Sebab, kali ini dirinya akan bertamu ke rumah Allah tanpa sang suami..

"Aku udah sounding dari jauh-jauh hari (ke anak-anak). Waktu itu juga kan pas berangkat umrah aku juga udah jelasin, kayak pergi ini ke rumah Allah,” ujar Syahnaz.

Syahnaz rutin beri pengertian ke anak jelang naik haji (Foto: Instagram/@syahnazs)

"Dan sekarang juga aku udah sounding jauh-jauh hari 'nanti Mommy bakal baliknya lumayan lama, tapi kan di sini ada Papa'. Jadi mereka udah tahu," sambungnya.

Lebih lanjut, Syahnaz pun merasa bersyukur lantaran mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini.

"Ya pastinya kita satu keluarga nggak berhenti mengucap syukur sama Allah udah dikasih rezeki," imbuhnya.

Kendati demikian, Syahnaz mengaku cukup deg-degan jelang keberangkatannya berhaji. Oleh karenanya, dia kini terus menerus memanjatkan doa demi kelancaran serta kemudahan dalam beribadah.