Reaksi Menohok Nathalie Holscher Usai Dituding Kalah Saleha dengan Pacar Baru Sule

, Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |19:01 WIB

Reaksi menohok Nathalie Holscher disebut kalah saleha dari pacar baru Sule (Foto: IG Nathalie)

JAKARTA - Sule dan Nathalie Holscher kini telah berpisah. Tak lagi bersama, keduanya tetap mendapatkan perhatian dari netizen.

Sule kini menjalin kasih dengan Santyka Fauziah. Sementara itu, Nathalie Holscher menikmati hidupnya.

Ada saja ulah jahil netizen yang kerap membandingkan Santyka Fauziah dan Nathalie Holscher. Dalam unggahan Nathalie yang tengah berjalan di bibir pantai, Nathalie yang mengenakan hotpants dan tanktop putih.

Netizen kemudian menyebut, pacar baru Sule, Santyka Fauziah terlihat lebih saleha ketimbang Nathalie Holscher.

"Cantik dan saleha pacar kang Sule sekarang sih," kata seorang netizen.

Bukan marah, Nathalie Holscher menjawab cibiran tersebut dengan santai. Dirinya bersikap santai atas segala cibiran yang diterima.

"Terus kenapa gitu? Udah masing-masing nggak sih? Chill aja besti," jawab Nathalie Holscher.