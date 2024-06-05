Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arina Winarto Pastikan BCL Tak Terlibat dalam Kasus Penggelapan Tiko Aryawardhana

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |18:30 WIB
AW pastika Bunga Citra Lestari tak terlibat penggelapan dana Tiko (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Arina Winarto (AW), melalui kuasa hukumnya, Leo Siregar, memastikan penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) tidak terlibat dalam kasus dugaan penggelapan dana senilai Rp6,9 miliar yang menyeret sang suami, Tiko Aryawardhana.

Hal ini disampaikan AW melalui kuasa hukumnya, Leo Siregar. Sebagai pengacara, Leo juga menjelaskan alasan kliennya tidak menuntut ganti rugi kepada pihak terlapor.

"Betul, BCL nggak berkaitan dengan masalah ini," tegas Leo melalui zoom belum lama ini.

"Nggak ada ya (tuntutan ganti rugi) kalau berdasarkan hukum pidana untuk sanksi membayar tidak ada," tambahnya.

Pernyataan berbeda pun diungkap pihak Tiko. Melalui kuasa hukumnya, Irfan Aghasar, Tiko justru menilai masalah ini kembali viral karena diduga adanya masalah rumah tangga yang belum selesai.

Dia menganggap AW belum move on dari Tiko paska bercerai pada 2021 lalu.

"Persoalan rumah tangga yang belum tuntas, harusnya bisa selesai sebelum bercerai ya, tapi tidak selesai ya, saya bisa mengatakan dugaan ini ya mungkin belum bisa move on ya, ya orang melihat mas Tiko sudah bahagia dengan pilihannya terus dibombardir dengan pemberitaan seperti ini setelah 2 tahun dengan laporan polisi ini," tutur Irfan.

Halaman:
1 2
