7 Artis yang Jalani Ibadah Haji Pada 2024, Ada Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar

JAKARTA - Sebanyak tujuh orang artis Indonesia akan menjalankan ibadah Haji tahun ini. Bahkan beberapa diantaranya sudah berangkat dan berada di Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Menariknya, momen keberangkatan Haji tahun ini merupakan pengalaman pertama bagi sejumlah artis. Termasuk bagi Atta dan Aurel yang masih berusia muda, namun sudah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah Haji di tiga tahun pernikahan mereka.

Berikut daftar artis yang akan berangkat haji pada 2024 bersama pasangan dan keluarga.

1. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya diberikan kesempatan untuk berangkat haji pada tahun ini. Tak hanya berdua, mereka juga turut membawa Amy Qanita ibunda Raffi Ahmad dan Rieta Amilia sang ibu mertua.

Raffi Ahmad juga diketahui sebagai Jemaah haji furoda yang visanya diperoleh dari undangan pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya Raffi Ahmad beserta keluarga juga menjalani manasik haji dan akan berangkat pada 8 Juni 2024.

2. Syahnaz

Syahnaz juga akan berangkat haji bersama rombongan sang kakak, Raffi Ahmad. Namun adik bungsu Raffi Ahmad ini jalani haji tanpa ditemani sang suami Jeje Govinda.





3. Tantri Kotak dan Arda Naff

Pasangan penyanyi Tantri Kotak dan Arda Naff mendapatkan kemudahan untuk pergi haji. Keinginan Tantri dan suami untuk menjalani ibadah haji semakin mantap setelah pulang dari umrah beberapa waktu lalu.