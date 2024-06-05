Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis yang Jalani Ibadah Haji Pada 2024, Ada Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |13:35 WIB
7 Artis yang Jalani Ibadah Haji Pada 2024, Ada Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar
7 artis yang jalani ibadah haji pada 2024 (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak tujuh orang artis Indonesia akan menjalankan ibadah Haji tahun ini. Bahkan beberapa diantaranya sudah berangkat dan berada di Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Menariknya, momen keberangkatan Haji tahun ini merupakan pengalaman pertama bagi sejumlah artis. Termasuk bagi Atta dan Aurel yang masih berusia muda, namun sudah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah Haji di tiga tahun pernikahan mereka.

Berikut daftar artis yang akan berangkat haji pada 2024 bersama pasangan dan keluarga.

1. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina 

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya diberikan kesempatan untuk berangkat haji pada tahun ini. Tak hanya berdua, mereka juga turut membawa Amy Qanita ibunda Raffi Ahmad dan Rieta Amilia sang ibu mertua.

Raffi Ahmad juga diketahui sebagai Jemaah haji furoda yang visanya diperoleh dari undangan pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya Raffi Ahmad beserta keluarga juga menjalani manasik haji dan akan berangkat pada 8 Juni 2024.

2. Syahnaz

Syahnaz Sadiqah 

Syahnaz juga akan berangkat haji bersama rombongan sang kakak, Raffi Ahmad. Namun adik bungsu Raffi Ahmad ini jalani haji tanpa ditemani sang suami Jeje Govinda.


3. Tantri Kotak dan Arda Naff

Tantri Kotak dan Arda Naff 

Pasangan penyanyi Tantri Kotak dan Arda Naff mendapatkan kemudahan untuk pergi haji. Keinginan Tantri dan suami untuk menjalani ibadah haji semakin mantap setelah pulang dari umrah beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement