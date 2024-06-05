Sandra Dewi Diduga Punya Rumah di Australia yang Disewakan Rp37 Juta per Malam

Sandra Dewi diduga punya rumah di Australia yang disewakan Rp37 juta per Malam (Foto: Instagram/sandradewi88)

JAKARTA - Sandra Dewi hingga kini masih menjadi sorotan usai sang suami, Harvey Moeis, terseret kasus korupsi. Setelah kemarin dirinya diduga sudah kembali mengambil pekerjaan demi melanjutkan hidup, kini muncul kabar bahwa ibu dua anak itu memiliki sebuah rumah di Australia.

Kabar tersebut muncul usai akun X @lanicolecky mendapatkan sewa Malvern Resort melalui platform Airbnb. Dari platform tersebut, ia pun mendapati bahwa harga sewa per malam untuk rumah tersebut mulai dari AUD 3.500 atau sekitar Rp37 juta per hari.

"Ngelihat iklan rumah Sandra Dewi dijadiin airbnb di Melbourne for $3.5 k per night. Disita aja boleh kali buat bayarin Tapera senegara dua tahun gitu," bunyi cuitan di akun @lanicolecky.

Meski belum bisa dipastikan apakah benar Malvern Resort itu adalah milik Sandra Dewi, netizen pun sudah ramai membanjiri unggahan tersebut. Bahkan tak sedikit yang menyinggung soal program Tapera.

Sandra Dewi diduga punya rumah di Australia yang disewakan Rp37 juta per Malam (Foto: Swimply)

"Woww.. ga langsung kismin masih banyak aset nya," ucap mikhac***.

"Ya Allah padahal tapera bisa ditanggung koruptor… tapi malah kelas menengah wkwkwk hft," kata arraul***.