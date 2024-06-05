Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Diduga Punya Rumah di Australia yang Disewakan Rp37 Juta per Malam

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |12:05 WIB
Sandra Dewi Diduga Punya Rumah di Australia yang Disewakan Rp37 Juta per Malam
Sandra Dewi diduga punya rumah di Australia yang disewakan Rp37 juta per Malam (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi hingga kini masih menjadi sorotan usai sang suami, Harvey Moeis, terseret kasus korupsi. Setelah kemarin dirinya diduga sudah kembali mengambil pekerjaan demi melanjutkan hidup, kini muncul kabar bahwa ibu dua anak itu memiliki sebuah rumah di Australia.

Kabar tersebut muncul usai akun X @lanicolecky mendapatkan sewa Malvern Resort melalui platform Airbnb. Dari platform tersebut, ia pun mendapati bahwa harga sewa per malam untuk rumah tersebut mulai dari AUD 3.500 atau sekitar Rp37 juta per hari.

"Ngelihat iklan rumah Sandra Dewi dijadiin airbnb di Melbourne for $3.5 k per night. Disita aja boleh kali buat bayarin Tapera senegara dua tahun gitu," bunyi cuitan di akun @lanicolecky.

Meski belum bisa dipastikan apakah benar Malvern Resort itu adalah milik Sandra Dewi, netizen pun sudah ramai membanjiri unggahan tersebut. Bahkan tak sedikit yang menyinggung soal program Tapera.

Malvern Resort

Sandra Dewi diduga punya rumah di Australia yang disewakan Rp37 juta per Malam (Foto: Swimply)

"Woww.. ga langsung kismin masih banyak aset nya," ucap mikhac***.  

"Ya Allah padahal tapera bisa ditanggung koruptor… tapi malah kelas menengah wkwkwk hft," kata arraul***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement